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    俄媒被制裁 俄羅斯外交部爆氣召見英駐俄大使

    英國對俄羅斯的電視台與廣播公司祭出新一波制裁，俄羅斯外交部因此於6日召見英國駐莫斯科大使布朗納特（圖中女性）。（法新社資料照）

    英國對俄羅斯的電視台與廣播公司祭出新一波制裁，俄羅斯外交部因此於6日召見英國駐莫斯科大使布朗納特（圖中女性）。（法新社資料照）

    2022/05/07 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，反遭民主陣營國家制裁，英國也在挺烏行列中，首相強森更曾現身基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，近日又對俄媒祭出新制裁。對此，俄羅斯6日召見英國駐俄羅斯大使，表示「無法接受如此破壞性行為」。

    根據《CNN》報導，英國對俄羅斯的電視台與廣播公司祭出新一波制裁，俄羅斯外交部因此於6日召見英國駐莫斯科大使布朗納特（Deborah Bronnert）；俄羅斯外交部聲明指出，「大使被告知如此『破壞性行為』是不被接受的，這種行為將難以避免地導向雙邊關係的最終損壞，同時也傷害了俄羅斯與英國人民之間的關係」。

    俄羅斯外交部聲明續指，英國對俄媒的制裁「僅是因為他們對事件的報導與解釋不符合西方敘事模式」，又批，此事「證明了英國政客的雙面與玩世不恭，所謂媒體自由不過是他們解決市場問題的工具」。

    該篇聲明又針對英國譴責俄羅斯的言論進行反駁，稱其「散佈謊言、粗魯無禮」，並揚言對英國的所有制裁採取報復措施。

    此前，俄羅斯國會立法通過對發布俄軍相關「假新聞」者處最高15年的監禁，藉此打壓異己，曾報導過俄羅斯入侵烏克蘭的自由派俄羅斯廣播公司「Ekho Moskvy」和「TV Rain」在檢察官施壓下於3月3日停播，《BBC》、《CNN》、《彭博》等知名媒體因此陸續宣布停播或暫停記者在俄羅斯作業。

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