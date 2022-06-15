北市府還有網軍！ 徐巧芯再爆：IP在市府北棟 立即調查懲處

北市議員徐巧芯今下午在議會爆料，北市府仍有人在PTT發文，從帳號地點推文位置IP，應在市政府北棟，既然市府已有4位公務員在上班使用PTT被懲處，這位應該比照辦理。（資料照）

2022/06/15 17:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍疑雲延燒，北市議員苗博雅前天於議會財建委員會專案報告時，要求交通局科長林育生朗誦其網路留言，市長柯文哲開記者會嗆苗不該以此訕笑羞辱，引發風波；議員徐巧芯今下午在議會爆料，北市府仍有人在PTT發文，從帳號地點推文位置IP，應在市政府北棟，既然市府已有4位公務員在上班使用PTT被懲處，這位應該比照辦理。

台北市議會下午召開大會，徐巧芯要求市府調查PTT仍有公務員在發文；議員苗博雅發言表示，要提醒各位同仁，在市政府質詢公務員，大家都要小心，必須要把請、謝謝、對不起、拜託、麻煩了掛在嘴邊，要對這些公務員非常客氣，否則市長就會率領他的副市長還有民眾黨的一干人等，說是訕笑羞辱公務員。

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苗博雅強調，她仔細檢查過，全程3個小時的直播還掛在議會網站上，當天所有議員全程沒有對任何公務員做訕笑跟羞辱，連笑都沒有，結果柯文哲竟然可以移花接木栽贓嫁禍，說議員在訕笑基層公務員。

苗博雅指出，我們調查這件事情是為了什麼？市府官員會不會質詢完後，回去在網路上匿名下毒手？上班時間發文打擊議員，這就是市長對於這些公務員的保護？記4支小過，對公務員毫無影響，這是懲處還是縱容，她想問議員調查這個有錯嗎？

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