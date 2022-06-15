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    議員追打北市府有「網軍」 柯文哲：誰有誰沒有大家心裡有數

    台北市長柯文哲今天表示，誰有網軍誰沒有，大家都心裡有數。（圖擷自柯文哲YouTube ）

    台北市長柯文哲今天表示，誰有網軍誰沒有，大家都心裡有數。（圖擷自柯文哲YouTube ）

    2022/06/15 16:56

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府網軍爭議持續，台北市議員簡舒培今再爆，北市府在網路發文帶風向的4名公務員，都在具民眾黨黨籍的局長主管下工作。台北市長柯文哲今天表示，誰有網軍誰沒有，大家都心裡有數，他也質疑，員工到批踢踢留言就被說網軍？

    北市府下午召開防疫記者會，媒體持續關心網軍議題。柯文哲表示，「誰有網軍，誰沒有網軍，大家都心裡有數，不用再多說什麼」，他認為公務員上班打混摸魚，或是上個批踢踢、臉書、YouTube，應該要自己節制，而不是出了事情就全部關掉，如果每個人都能自治，最好的管理就是不用管理，大家可以把事情做好。柯文哲也認為，應該建立有榮譽的紀律，不是靠外面封殺，雖然這次有外面的攻擊，他仍未因此把北市府的電腦與外網切掉。

    柯文哲也反問，「你想想看，全台北市政府的員工去上批踢踢留言，就被說是網軍，你相信嗎？」一聽就知道不需要這樣。而且外界只講被抓到的幾個，其他人都不講，只說這幾個人的首長是民眾黨籍。柯表示，很多事情都不想再多說，反正老百姓也有判斷能力，「That’s all，不用再多講了」。

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