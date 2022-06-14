苗博雅要北市府科長念推文 柯文哲暴怒：公務員不是議員作秀工具

台北市長柯文哲今大動肝火怒斥北市議員苗博雅「國家公務員不是議員作秀工具」。（記者鄭名翔攝）

2022/06/14 14:27

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，北市議員苗博雅昨於議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，要求於上班時段上PTT的交通局科長林育生朗誦其攻擊性留言，引發網友熱議；對此，台北市長柯文哲今突大動作對外聲明，言詞激憤「我非常生氣」，怒批議員不可將公務員叫到議會念出PO文，並還極盡訕笑羞辱，此違反比例原則，轟「國家公務員不是議員作秀工具」。

林育生以帳號Kuloda於上班時段發表345篇文章、5萬多則推文，苗博雅昨列出林員於PTT上的攻擊性言論，要求林員當場朗誦，內容包括批路權團體「噁心」、「害死人的路權仔」、飆罵議員王浩髒話並嗆「欠罵」、「藉審預算刁難市府」、分析選情稱「能拉下顏若芳、簡舒培這些『柯黑』就爽」等。過程引發網友熱議。

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柯文哲今下午突大動作主動對外聲明，強調台灣是民主自由國家，公務員薪水來自人民納稅錢，上班時間上網留言當然不對，許多公務員被抓到也被懲處，包括調職、申誡、年終獎金也沒了，自己今也要求市府秘書長將「台北市政府員工使用資通訊裝置應注意事項」以e-mail通知員工，但不贊成因小事就將北市府斷網，也再度重申不可因市府員工上班上PTT就被指為網軍，「這我不同意」。

柯文哲言詞激憤、拉高聲量稱，昨晚看到新聞得知專案報告發生之事「非常生氣」，怒批不該把國家基層公務員叫到議會、叫他讀他寫的PO文，並極盡訕笑羞辱，「這我非常生氣」，重轟此已違反比例原則，「國家公務員不是議員作秀工具」，若今天不站出來保護員工，自己不配做他們長官。

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