林亮君詢問是否認同「柯指議員羞辱嘲諷」說法 官員無人舉手

林亮君請產發局長林崇傑（左一）、交通局長陳學台（左二）、觀傳局長劉奕霆（左三）、新工處長林昆虎（左四）上備詢台，針對是否認同柯文哲說法，在場官員無人敢舉手。（記者楊心慧攝）

2022/06/15 17:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍疑雲延燒，北市議員苗博雅前天於議會財建委員會專案報告時，要求交通局科長林育生朗誦其網路留言，市長柯文哲開記者會嗆苗不該以此訕笑羞辱；台北市議會下午召開大會，財建委員會召集人、議員林亮君要求官員上台備詢，並問是否認同柯市長說議員是「極盡羞辱嘲諷」，並批評議員藉公務員作秀的說法，認同柯的請舉手，結果現場官員沒人敢舉手。

林亮君請產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、交通局長陳學台、新工處長林昆虎上備詢台，針對是否認同柯文哲說法，在場官員無人敢舉手；林崇傑表示，這兩天沒和市長碰面，市長個人的意見無法替他轉達；陳學台指出，同仁已受行政處分，至於是否作秀相信自有公評。

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林亮君追問，科長在上班時間發表不恰當言論，議員要求科長唸出內容是否不適當？但。陳學台表示，他認為沒必要，雖然的確是上班時間不應該，但也受到處分。

林亮君強調，要求科長現場唸出來，並沒有帶有任何羞辱嘲諷，我們只希望他如實表達他原本立場，不懂為何柯文哲和交通局長認為質詢是在作秀，市府報告不詳盡，議員提出新事證卻被說作秀，實在無法接受。

議員王閔生質疑，網軍案已延燒2週，至今市府仍未詳盡調查，調查報告避重就輕；議員林穎孟則認為，調查報告應要說明當事人造謠說謊的動機，至今當事人仍未說清楚；議員簡舒培要求，北市府應針對發文內容一一調查是否造謠，針對上週市府給的調查報告內容，根本就是把議員都當白痴，她要求退回重新調查。

議長陳錦祥表示，針對市府公務員上班時間違反《公務人員服務法》，請市府到會報告備詢，本大會會議均公開，議員與市府官員答詢受公評、檢驗，請市府針對公務員在PTT上的發言重新調查，下週三前送到本會。

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