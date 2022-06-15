國台辦嗆禁石斑魚「完全正當」 立委批：比渣男還渣男！

中國國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，中方不得不暫停台灣石斑魚輸入，這是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。（翻攝直播）

2022/06/15 11:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，中國自6月13日起禁止台灣石斑魚進口。中國國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，中方不得不暫停台灣石斑魚輸入，這是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。民進黨立委王美惠受訪痛批，一而再而三，欺負台灣農漁民，「比渣男還要渣男」，真的太過分了！

馬曉光聲稱，去年以來，中國海關多次從台灣地區輸入的石斑魚中檢出土黴素超標，還從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物。孔雀石綠、結晶紫是兩岸禁止使用的藥物，在魚體內和環境中可長時間存在，對人體有致突變、致畸和致癌的危險性。

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馬曉光指出，中方多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系。台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，中方不得不暫停台灣石斑魚輸入。

馬談及，這本是一個正常的水生動物安全衛生管理問題，民進黨當局不考慮島內漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題，卻再次藉機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑中國，製造兩岸對立，並企圖把島內的惡意政治炒作向世貿組織延伸。

並反問，把帶有禁用藥物和含量超標藥物的農漁產品賣給中國，是他們口中所說的「正常貿易」嗎？出現問題後不想辦法解決，卻一味從政治上抹黑指責中國，誤導民眾，挑撥離間，升高對立，這算不算片面傷害兩岸關係？

馬曉光批評，民進黨當局所做作為，為正常解決問題設置障礙，破壞解決問題的正常途徑，恰恰說明他們根本不想解決問題，再次將一己政治私利淩駕於島內漁民利益之上，絲毫沒有為台灣漁民著想的意願；針對行政院長蘇貞昌質疑，中國已讀不回。馬曉光回應，台灣回函並沒有附整改證據，請切實整改，停止政治操弄。

對此，民進黨立委王美惠痛批，台灣石斑魚出口前已經驗過，為何都是中國在質疑有問題？用這種手法胡亂指控實在太扯。中國應遵守國際經貿標準，有沒有禁藥，不是中國說了算，中國進口石斑魚已經很久了，過了很久後才說有毒，明顯是針對中華民國台灣，中共應該摸著良心，不要糟蹋台灣漁民辛苦，不要一而再而三，欺負台灣農漁民，這個是「比渣男還要渣男」。

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