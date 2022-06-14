婦聯會拒還美齡樓 時力︰肯定國產署提告 早日收回國產

位在台北市林森南路與青島東路口的「美齡樓」。（記者楊丞彧攝）

2022/06/14 16:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕婦聯會美齡樓房地被黨產會認定不當黨產，去年收歸國有後，婦聯會至今尚未搬遷，也未繳每月106萬餘元使用補償金，財政部國產署台北分署已向台北地方法院提起民事訴訟。對此，時代力量今（14）日肯定國產署提告，也直指政府硬起來處理是唯一解決方法，希望早日將屬於國家的財產全數收回。

時代力量表示，不當黨產委員會先前決議認定中華民國婦女聯合會（婦聯會）為國民黨附隨組織，黨產會認為，國民黨藉威權時期執政優勢推行「勞軍捐制度」，向人民強制收取金錢，卻未如實進入國庫，而是直接分配給婦聯會等單位使用，收支情況均無從考查。而婦聯會高達新台幣385億元的財產，也由黨產會認定為不當取得財產，依黨產條例第4條、第5條、第6條、第8條、第14條等規定，命其移轉為國有。

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時代力量指出，其中婦聯會位於林森南路的會址美齡樓，於2021年由國有財產署收歸國有，然而婦聯會至今尚未搬遷，也積欠使用補償金，遭財政部國產署提起民事訴訟，請求婦聯會、婦聯社福基金會返還不當得利約新台幣1.29億元。

對於國產署提告的做法，時代力量表示認同並給予肯定。時力說，自政府推動轉型正義以來，婦聯會自始自終都在抗拒，內部人士一概否認婦聯會為國民黨附隨組織，拒絕內政部發函要求轉型。更誇張的是，婦聯會前主委辜嚴倬雲先前甚至將婦聯會內部的政治檔案銷毀。

而時代力量也提到，在美齡樓收歸國有的過程中，婦聯會先是向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，而後經黨產會向最高行政法院提出抗告成功後，婦聯會仍然拒絕搬遷，主委雷倩當時更高調向媒體表示，婦聯會要當全國最大釘子戶，絕不接受最高行政法院的違憲違法裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭。

時代力量痛批，婦聯會不願正視己身在威權時期獲得黨國奧援的事實，接連抗拒，甚至阻礙轉型正義工作的行徑，實在令人憤怒。面對婦聯會的冥頑不靈，時代力量先前就主張內政部應該堅守立場，直接終止婦聯會立案，清算財產。

時代力量呼籲，針對婦聯會持續利用法律戰抗拒改革政府也應堅守立場，持續透過法律向婦聯會追討婦聯會不當取得之財產，早日將屬於國家的財產全數收回。

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