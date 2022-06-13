國產署告婦聯會占用美齡樓 促返還不當得利1.29億

美齡樓被黨產會認定為不當黨產，婦聯會至今未搬遷。（資料照）

2022/06/13 05:30

〔記者陳鈺馥、羅綺／台北報導〕婦聯會美齡樓房地被黨產會認定不當黨產，二○二一年收歸國有後，婦聯會至今尚未搬遷，也未繳每月一○六萬餘元使用補償金。財政部國產署台北分署已向台北地方法院提起民事訴訟，請求婦聯會、婦聯社福基金會返還不當得利一億二九四○萬元。對此，婦聯會主委雷倩表示，尚未收到訊息，待收到通知後將會同律師一起回應。立委則呼籲，婦聯會若還有羞恥心應快搬離，勿再占用國產。

雷倩︰收到通知後再回應 立委︰若有羞恥心速搬離

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國產署計算不當得利損害金，婦聯社福基金會自去年八月廿六日至十月十三日占用美齡樓房地，依國有非公用不動產被占用處理要點附表規定，婦聯社福基金會應給付國產署一六七萬九六五三元。

另外，自二○二一年十月十四日起，婦聯會及婦聯社福基金會應按月給付一○六萬四三六三元使用補償金，截至今年六月中旬，婦聯會及其基金會已積欠八個月，共八五一萬四九○四元使用補償金；上述兩筆合計一○一九萬四五五七元。

對於國產署所提不當得利之訴，台北地院今年一月已裁定，婦聯社福基金會應給付一六七萬九六五三元及利息，還有婦聯會應按月給付的一○六萬四三六三元，屬於定期給付性質，推定存續期間應為十年，訴訟標的價額為一億二九四○萬三二一三元，應徵原告第一審裁判費一一一萬餘元。知情人士透露，事隔近半年，目前台北地院還沒開庭。

民進黨立委賴瑞隆昨批評，美齡樓已被認定不當黨產收歸國有，婦聯會仍占用不歸還，也不繳納使用補償金，完全不理會轉型正義應負起的歷史責任。婦聯會還有羞恥心的話，最好趕快搬離，另覓他處辦公，不要再霸占國產。

賴瑞隆強調，每個月一○六萬元使用補償金，婦聯會若再不償還，不久就會累計上億元，國產署應該要硬起來，希望司法也能夠加速處理。美齡樓位於台北市中心精華地段，未來歸還給國家後，政府才能做更好的利用。

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