婦聯會不繳補償金也未搬離美齡樓 立委：國產署應強制執行

黨產會調查，婦聯會目前仍於美齡樓原址辦公，婦聯社福基金會未如其所稱有搬遷，已將調查結果諭知國產署。（資料照）

2021/12/22 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會美齡樓房地被黨產會認定不當黨產，今年收歸國有後，婦聯會尚未搬遷，也未繳納每月100萬餘元使用補償金。據黨產會調查，婦聯會仍於美齡樓原址辦公，婦聯社福基金會未如其所稱有搬遷，已將調查結果諭知國有財產署；民進黨立委林楚茵今日受訪強調，婦聯會不繳使用補償金，國產署應下最後通牒，依法以公權力強制執行。

黨產會官員表示，婦聯社福基金會是婦聯會捐助成立，兩個單位目前都在美齡樓內，並未搬遷。在法律上，婦聯社福基金會要搬遷，需知會主管機關辦理變更登記，黨產會已調查有無辦理變更登記，經查並未辦理，沒有去法院那邊變更資料，且婦聯會網頁上的地址也未變動。

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官員強調，美齡樓收歸國有前的原所有權人是婦聯社福基金會，使用補償金原則上是向基金會收取，但該案例是婦聯會及婦聯社福基金會都有佔用，法定管理機關國產署會認定該向誰收，目前確實還沒收到使用補償金。

對此，民進黨立委林楚茵質疑，婦聯會和婦聯社福基金會之間，大家都知道彼此有連帶關係，但現在卻在打迷糊仗。國家賦予國產署的公權力，應該硬起來強制執行，不能因為婦聯會與最大在野黨有關係，就任憑它佔用國產、不繳使用補償金也沒關係，不能像台中市政府拿「顏市帝國」沒輒一樣。

林楚茵指出，一般民眾佔用國有土地，不久就會遭到國產署強制執行，國產署面對婦聯會不能消極作為，只是不斷透過發函方式請婦聯會繳補償金，現在問題是「收不到錢」，國產署須拿出魄力給婦聯會最後通牒，若再不繳使用補償金，就應依法強制執行。

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