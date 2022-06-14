楊志良稱比陳其邁能幹 綠議員批「 又來了個講大話，想取代之前的發大財」

楊志良（左）今天下午拜會高雄市議會議長曾麗燕（右）。（記者葛祐豪攝）

2022/06/14 15:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選懸而未決，前衛生署長楊志良表態稱「我的能力比陳其邁能幹很多」，他曾是台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK！」對此，民進黨高雄市議員邱俊憲批說「國民黨又來了一個講大話，想取代之前的發大財」；台灣基進李雨蓁則酸說，楊志良用老師身分意圖壓制學生，不是「能幹」，是「很能講幹話」！

邱俊憲說，今天下午換楊志良到高雄拜會議長曾麗燕尋求支持，從不願意的柯志恩、夾到手的陳玉珍，現在換當過韓國瑜市府防疫總顧問的楊志良，朱立倫不只是頭大，更顯示出國民黨長期對於北部之外不重視的態度。

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他指出，細數過去數年，楊志良對於防疫及高雄的發言，更總是充滿了投機與搖擺不定的態度！在大家推動施打疫苗第二劑時，他帶頭說這樣是違憲；在醫療人員為搶救人命而染疫時，他說沒照SOP就開除醫療人員；在烏克蘭陷入戰亂湧孤兒時，他說要引入當台灣人力補充擴展基因庫；在去年疫情控制良好時，他誇獎指揮中心從不隱瞞疫情受大家信任，現在他卻帶頭到指揮中心外要公審防疫人員。

邱俊憲表示，國民黨最近不只是在對大家做智力測驗，更是在秀一個百年政黨的下限，「這不是老師PK學生的一場試驗，這根本就是一個不正常PK正常的一個選擇！」

台灣基進鳳山議員參選人李雨蓁則酸說，楊志良為人師表，不只數學不好，連想要出來選舉，都要用老師身分意圖壓制學生，這不是「能幹」吧，這是「很能講幹話」啦！

她表示，這些年來，楊志良不斷用激烈言詞怒罵辛苦的防疫團隊，甚至出現「下三濫」這種話，也不見楊志良對防疫有什麼實質建樹，實在有違曾做過台大公衛所所長和衛生署長的專業形象，恐怕也只是韓國瑜第二罷了。「國民黨真的不考慮一下自己黨的在地人才嗎？總是放任這些人在媒體上胡言亂語的，多淒涼可悲啊！」

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