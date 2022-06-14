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    選高雄市長「出來拚一下」！楊志良訪議長 稱最喜歡人選是高金素梅

    楊志良（左）拜會高雄市議會議長曾麗燕（右）。（記者葛祐豪攝）

    楊志良（左）拜會高雄市議會議長曾麗燕（右）。（記者葛祐豪攝）

    2022/06/14 15:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選懸而未決，前衛生署長楊志良昨表態，強調「我的能力比陳其邁能幹很多」；他今天下午更進一步，專程拜會國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕，表示好多人跟他講要出來拚一下，他就出來拚一下，但心目中最喜歡的人選是高金素梅。

    76歲的楊志良昨接受電台訪問時稱，他的專業能力比陳其邁好很多，「只要黨有需要，身為終身黨員的他，有義務承擔」，他曾是台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK！」

    楊志良今天下午拜會高雄市議會議長曾麗燕，在場的還有國民黨團總召童燕珍等人，他一開口停不來，講了10幾分鐘，言談中重砲批評政府的防疫作為，並指「下三濫的蔡英文」，包括陳時中、陳其邁都中槍，期許高雄市議會好好監督陳其邁。

    會後受訪時，媒體問他：「您剛剛有說，自己比陳其邁市長還能幹，這次下來是有意願要當母雞嗎？」，楊回說：「自己去問陳其邁市長，是他能幹還是我能幹？」「陳其邁現在的防疫做到什麼程度？議會應該要監督他，老人疫苗注射率跟韓國能比嗎？」

    針對張亞中說他假投票第一，楊志良認為，這幾個人都非常好，張亞中、柯志恩都很棒，國民黨有國民黨的機制，他遵從黨的制度，「但我心目中最喜歡的人是誰？答案是高金素梅，拜託她加入國民黨，打敗陳其邁！」

    由於之前國民黨秘書長黃健庭主持的高雄市議員假投票中，有列出4個人，楊志良就是其中之一，媒體問他說：「如果最後結果是你，會接受嗎？」

    楊志良答說，最重要的是為高雄市民，當不當市長都是其次，市長是小意思，但市民的生命健康跟生活最重要，「我做為一個國民黨黨員、好多人跟我講過，要出來拚一下，所以我就出來拚一下，大家PK一下！」

    楊志良表示好多人跟他講要出來拚一下，他就出來拚一下。（記者葛祐豪攝）

    楊志良表示好多人跟他講要出來拚一下，他就出來拚一下。（記者葛祐豪攝）

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