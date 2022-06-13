藍營高雄市長民調放7人？柯志恩：朱立倫應該「非常頭大」

國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

2022/06/13 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長人選懸而未定，被點名出馬參選的國民黨智庫執行長柯志恩今表示，黨中央會把她及孫文學校總校長張亞中、立委陳玉珍及在地合計7人放在民調，代表地方共識不足，讓剛從美國回台的黨主席朱立倫「非常頭大」。

柯志恩今早在其主持的廣播節目上提及國民黨高雄市長人選。她指出，張亞中本週在高雄會有一場百人企業家挺其參選高雄市長的活動，她覺得「非常好」，有要承擔高雄，黨中央應該樂觀其成，畢竟高雄就是艱困選區。

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柯志恩說，目前為止就她理解，黨中央應該有把空降的3人，包含她、張亞中、陳玉珍，還有在地的市議員陳麗娜、黃紹庭、前高雄市民政局長曹桓榮、國民黨中央委員孫健萍放入民調中，但民調放入7個人，代表地方共識不足，「只剩下5個月該怎麼辦？」朱立倫應該「非常頭大」。

柯志恩認為，共識不足和只剩5個月的時間讓今年要選舉的高雄市議員非常焦慮，時間非常急迫，如果可以找在地的，例如，資深議員 今年可能要出來挑戰高雄市長陳其邁有很大難度，但不如果能用這次市長選舉好好擴充自己舞台，明年備戰選立委是非常有機會的。

柯志恩表示，如果是空降的人選，這個人本身要有意志，留下來長期經營，否則對高雄人而言，好像是選舉跑下來這不是選完就走，這不是戰不戰、怯不怯戰的問題，而是需要長期規劃。

柯志恩說，如果民調已經有7個人放進去，那就是共識不足，藍營高雄市議員大家應溝通討論，才知道到底要什麼，不能只知道不要那個不要這個，總要更明確，否則依照這樣的步調，很難得到協調。

柯志恩也提到，就算有人民調最高，但國民黨已經講好是透過徵召的制度，所以民調只是參考，最重要的還是在地議員的共識，空降下去，一定要靠議員配合，需要議員能認同，這是最基本的原則。

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