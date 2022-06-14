稱「我比陳其邁能幹很多」 76歲楊志良今拜會高市議長

前衛生署長楊志良。（資料照）

2022/06/14 07:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市「母雞」遲未定案，前衛生署長楊志良昨在電台受訪時，強調他的專業能力比陳其邁好很多，「只要黨有需要，身為終身黨員，有義務承擔」。楊志良今天下午將拜會高雄市議會議長曾麗燕，可能有進一步宣示。

楊志良昨在電台表示，「大家都知道，我的能力比陳其邁能幹很多」，他曾是台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK!」。

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楊志良也首度鬆口說:「對於高雄市長選舉，只要黨有需要，身為終身黨員，有義務承擔!」他今天下午將拜會高雄市議會議長曾麗燕，外界關注他是否會有進一步宣示。

76歲的楊志良，2009年出任衛生署長。2015年4月，楊志良曾宣布參選國民黨2016總統大選提名初選。

對於他表態爭取高雄市長，藍營基層認為，楊志良戰力十足，但年齡是一大罩門。

被點名出馬參選的國民黨智庫執行長柯志恩13日透露，黨中央有把空降的她、張亞中、陳玉珍，還有在地的市議員陳麗娜、黃紹庭、前高雄市民政局長曹桓榮、國民黨中央委員孫健萍，一起放入民調中。但當時楊志良尚未正式表態。

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