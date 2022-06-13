對軍系喊話 張善政：別叫我「張院長」叫我「張市長」

國民黨黃國園黨部公開力挺張善政（左2）。（記者李容萍攝）

2022/06/13 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（13）日持續走訪地方請益，上午前往中壢區拜會桃園市張廖簡宗親會、各企業工會理事長，下午與黃國園黨部幹部座談，他主動提到當初被黨中央徵召參選，「地方都嚇一跳」，有人頓時難以接受，相信時間慢慢過去，他會展現誠意，並呼籲「國民黨的團結就從今天的黃國園黨部開始，年底選戰能夠贏得漂亮」！為了展現勝選氣勢，請大家不要叫他「張院長」，而是「張市長」。

張善政前往黃國園黨部拜會尋求支持，除黃國園黨部主委蔡忠誠、副主委郭雲輝、執行長白振雄及十三區主任及各級幹部等人出席，桃園區市議員黃婉如、中壢區議員吳嘉和、八德區議員朱珍瑤、八德區市議員參選人張碩芬、平鎮區市議員參選人陳羽凡、龜山區市議員參選人孫韻璇、中常委侯佳齡等人都到場。

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張善政表示，很多人質疑說張是「空降」，他抵死不承認，因為自己在桃園工作12年，與桃園的情緣是接受徵召的主要原因，他也提到選舉政見，給桃園一個新的願景，叫做「世界最亮眼的智慧科技新都」，相信捷運做好，航空城做好，產業也需要脫胎換骨，產業的體質好、能量好，桃園絕對是包括六都在內最亮眼的都市。

黃國園黨部月前曾公開力挺在地立委呂玉玲參選桃園市長，如今國民黨確定由張善政出戰，也大轉彎力挺張，蔡忠誠也說，之前桃園有所謂的在地與空降的爭論，但要以勝選為考量，在地跟地方連結比較深，未來選戰會比較好打，而張院長是國家級的優秀人才，是國民黨非常優秀的人才，這已經跳脫傳統型政治人物所謂的空降或在地爭論，贏回桃園是目標，張是國民黨最優秀人才，一定全力支持。

稍早在張廖簡宗親會榮譽理事長廖正井邀約下，市議員舒翠玲因另一半也是宗親到場支持，她也說，國民黨市長提名過程有一些小插曲，但既然是黨提名，桃園的議員都會全力支持，尤其桃園現在有很多建設正在進行，算是關鍵時刻，未來需要有工程背景的首長來領導，張院長一定是一時之選，退休仍願意出來參選，代表他是有使命感的人。

國民黨黃國園黨部公開力挺張善政（中）。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）拜會桃園市張廖簡宗親會尋求支持。（記者李容萍攝）

市議員舒翠玲（左）表示，國民黨市長提名過程有一些小插曲，但既然是黨提名，桃園的議員都會全力支持。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（右）在前立委廖正井（中）安排，拜會桃園市張廖簡宗親會尋求支持。（記者李容萍攝）

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