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    太平洋兩棲領導人會議 台灣獲邀與會

    太平洋兩棲領導人研討會今在東京開幕，今年由日美聯手主辦，且是首次在日本召開。（記者林翠儀攝）

    太平洋兩棲領導人研討會今在東京開幕，今年由日美聯手主辦，且是首次在日本召開。（記者林翠儀攝）

    2022/06/14 10:07

    〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕以探討印度太平洋地區穩定為主題的國際會議「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），今天在東京舉辦開幕式，今年由日本陸上自衛隊首次與美國陸戰隊合辦，邀請約20國的陸戰隊司令官等參加。台灣今年也以觀察員身分獲邀參加，顯示美日對台灣安全的重視程度。

    美國陸戰隊於2015年首度在夏威夷舉行太平洋兩棲領導人研討會，讓印太地區盟邦或夥伴的陸戰隊與海軍齊聚一堂，透過經驗交流與專家分析，並觀摩美軍作戰想定的兩棲登陸演習，以提高各國兩棲部隊的關係及相互運用，為地區和平與穩定做出貢獻。

    台灣也曾多次受邀與會、觀摩演習，包括2015年由海軍陸戰隊99旅少將旅長劉豫屏及2019年由三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將代表參加。

    台灣今年也以觀察員身分獲美方邀請與會，不但相當低調，會場上沒有掛我方國旗，參加者也穿著西裝而非軍服，但在滿是各國軍服的會場，反而很易於辨認。

    為了強調日美同盟的穩固，美國力邀日本共同舉辦，今年首次在日本舉行。日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀，美方則是太平洋陸戰隊司令的魯德（Steven Rudder）中將。

    會期從13日至16日止，期間將展示日本自衛隊和美國陸戰隊的裝備品，包括MV-22魚鷹運輸機（Osprey）、CH-53海種馬直升機及海馬士（HIMARS ）M142多管火箭系統，並將公開美國運輸機對陸上自衛隊運輸機進行空中加油的演訓。

    太平洋兩棲領導人研討會今年首次在日本舉行，台灣獲共同主辦的美方邀請與會。（記者林翠儀攝）

    太平洋兩棲領導人研討會今年首次在日本舉行，台灣獲共同主辦的美方邀請與會。（記者林翠儀攝）

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