WTO召開部長會議 鄧振中暗批中國不當封殺台灣農產品

世貿組織（WTO）睽違4年半，12日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，我國由行政院政委鄧振中代表出席。（圖擷取自WTO官網）

2022/06/13 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕世貿組織（WTO）睽違4年半，12日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，我國由行政院政委鄧振中代表出席。鄧振中聲明強調，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，並決心維護自由公平、公開透明的投資環境。鄧振中聲明也暗批中國不當封殺台灣農產品，損害規則體系，「我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品」。

WTO於6月12日至15日召開部長級會議，此次會議焦點在於COVID-19疫苗專利、漁業補貼以及俄烏戰爭導致的糧食危機等。在會議開幕首日，WTO總部公開各成員國預先提交的部長聲明。

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鄧振中表示，儘管面對疫情挑戰，台澎金馬個別關稅領域經濟仍實現出色增長，2021年GDP成長率6.45%，進出口總額也都增長超過30%，是全世界表現最好的WTO成員之一。鄧振中強調，台灣在疫情高峰期仍保持市場和貿易的開放及自由，持續深化與合作夥伴的經濟聯繫、貿易對話，並已申請加入CPTPP。

提到關於台灣經濟表現良好的2個要點，鄧振中說，第一，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，努力協調我方的貿易制度與國際標準一致，並為貿易夥伴消除長期存在的障礙，2020年鬆綁萊豬禁令、2021解除福島及周邊食品限制都是明證，「我們展示了符合國際標準的決心，以及遵守貿易規則的承諾」。其次，台灣決心維護一個「自由、公平、公開、透明和可預測的」貿易和投資環境。

鄧振中也表達對於此次部長會議議程的期待，包括支持取消對從事非法捕魚船隻的漁業補貼；疫苗、藥物和篩檢試劑的有效分配對全球經濟復甦至關重要，應採取措施促進醫療生產和公平分配；關於TRIPS 豁免，我方支持以文本為基礎的討論，盼WTO成員迅速達成協議。

鄧振中在聲明中提到盼WTO爭端解決機制恢復運作，他並強調，我們必須確保所有成員都遵守規則，以維護自由和公平的貿易，「任何成員都不能自外於規則，也不應逕自在未及時通知或無正當理由的情況下禁止產品。我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品」。

鄧振中並呼籲，成員國應注意損害基於規則之體系的任意作為和不透明的措施，例過度補貼國有企業和缺乏競爭力的企業、無理無端的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫、對外國企業針對性的程序作為等。

繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國近日再度對台灣農產品祭出禁令，自今（13日）起暫停台灣石斑魚輸入。台灣石斑去年外銷中國的總量占總體石斑外銷量的91%，並且因應當地市場的需求，全部都是活魚。

世貿組織（WTO）睽違4年半，12日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，我國由行政院政委鄧振中代表出席。（圖擷取自WTO官網）

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