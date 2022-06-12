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    批朱立倫撕裂藍軍、遭國民黨台北市黨部打壓 林婕麗宣布退黨

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）

    2022/06/12 17:27

    〔記者鄭名翔／台北報導〕透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗，先是因資格不符無法參加初選，再度無緣挑戰議員，令她不滿表示，國民黨上至主席朱立倫大玩兩手策略、扼殺羅智強，自己也遭國民黨台北市黨部打壓，加上朱立倫過度親美、路線搖擺不定，撕裂藍軍團結，因此今宣布退黨，未來以自己的方式幫助藍營。

    2018年因堅持參選市議員而遭國民黨停權的林婕麗，去年透過朱立倫推動的「同舟計畫」重返國民黨，並意在爭取提名參選中山、大同區市議員，但國民黨台北市黨部以回黨不到6個月未准。

    林婕麗今表示，過去朱立倫承諾桃園的黨內同志，不會空降人選選桃園市長，藉此「卡」辭掉北市議員的羅智強，但最後竟以徵召方式派前行政院長張善政空降，此舉出爾反爾、不講信用、大玩兩面手法，不給有心參選的同志公平初選機會，不僅令羅智強心灰意冷、桃園同志不服氣，也讓張善政未來將舉步維艱，奪回市長寶座機率渺茫。

    林婕麗稱最能體會羅智強處境，因自己也長期受到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的打壓，形容朱立倫之於羅智強，如同黃呂錦茹之於林婕麗，原只求公平初選機會，但黨不給機會，令人心寒，證實外界批評國民黨「內鬥內行，外鬥外行」的評價。

    林婕麗表示，因不斷受到市黨部打壓，加上朱立倫過度親美、路線搖擺不定，撕裂藍軍團結，經深思熟慮後忍痛退黨，未來將持續耕耘地方、以自己的方式幫助藍營。

    林婕麗也感嘆，黨中央跟市黨部把心力花在鬥倒同志，卻沒想過勝選的最大可能，令有心扶持國民黨的同志們情何以堪，因感受不到國民黨有贏過敵對政黨的企圖心，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，稱退黨之舉實屬無奈。

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）（記者鄭名翔攝）

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）（記者鄭名翔攝）

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