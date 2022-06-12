林佳龍選北市？基隆市長林右昌：大家可以期待

前交通部長林佳龍（中）今天參觀基隆城市博覽會，他盛讚基隆市長林右昌（左）的畢業展，他並指立委蔡適應（右）一直是最佳拍檔，未來接棒後，建設不會中斷，也不會被改變。（記者俞肇福攝）

2022/06/12 13:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部前部長、無任所大使林佳龍今天早上到基隆市參觀城市博覽會，盛讚基隆市長林右昌的「畢業展」，並指立委蔡適應一直是最佳拍檔，未來接棒後，建設不會中斷，也不會被改變。外界關注林佳龍角逐台北市長，林右昌認為林佳龍曾是交通部長，對北北基桃發展、區域定位非常清楚，「大家可以期待」。

林佳龍今早10點30分出席基隆城市博覽會，媒體詢問基隆選情相關問題，林佳龍說，擔任交通部長時常被蔡適應質詢，對基隆建設而言，蔡適應和林右昌是最佳拍檔，未來適應接棒，絕對可以無縫接軌，建設不會中斷。看到他們像兄弟同心改造基隆。

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林佳龍說，基隆確實要放在首都圈，才會有清楚的未來定位。台北不能本位主義，無論在交通、觀光及整體區域發展上。「台北+基隆」， 未來台北作為首都圈的領頭羊，一定要跟基隆像兄弟一樣，大家能平起平坐，一起規劃推動首都圈發展，交通觀光產業特別重要。

對於中央流行疫情指揮中心宣布放寬防疫措施，媒體詢問是不是在幫指揮官陳時中鋪路？林佳龍說，陳時中部長領導防疫相當有成果。現在推動新台灣模式，防疫要做好，正常生活也要過，可以並行不悖。 大家團結支持指揮中心的決定，只有防疫做好，才能過正常生活，在防疫做好過程，民主選舉最好也同步向前走。

有關民進黨台北市長選舉布局進程，林佳龍說，黨有黨的提名制度跟節奏，他也是民進黨選舉對策委員會成員，雖然選對會已經一個多月沒開會，但今年4月有預定6月進行新一波提名評估及決定，應該很快，他也在等開會通知。

媒體詢問林右昌怎麼看台北市長選戰？還有林佳龍披掛征戰，贏面大不大？林右昌表示，台北市長選舉不要視為台北市的事情，台北市長應該要有大台北首都圈。包括北北基桃整個大的區域構想，才能當成領頭羊，其中最關鍵的就是交通建設。

林右昌說，首都圈交通建設不能去分你我，北北基桃應該要有整體區域發展構想，以及整體交通路網規劃。林佳龍剛好曾經是交通部長，對北北基桃的發展、區域定位非常清楚。嚴格來講，未來大台北都會圈應作為台灣向國際都會競爭重要的據點，希望未來台北市長應該要有如此高度和格局。

媒體再追問林佳龍是台北市長最好的人選嗎？林右昌說，「我想大家可以期待。」

前交通部長林佳龍（中）今天表示，就基隆建設而言，蔡適應（右）和林右昌（左）是最佳拍檔，未來適應接棒，絕對可以無縫接軌，建設不會中斷。看到他們像兄弟同心改造基隆。（記者俞肇福攝）

前交通部長林佳龍（前排中）今天到基隆參觀城市博覽會，林佳龍與基隆市長林右昌（前排左二）、立委蔡適應（前排右二）一同在考古區與正國會選將合照。（記者俞肇福攝）

前交通部長林佳龍今天到基隆參觀城市博覽會，基隆市長林右昌化身導覽員逐一解說，林右昌十分自豪，自己用了７年時間，在預算沒有減少情況下，將基隆市負債減少近一半。（記者俞肇福攝）

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