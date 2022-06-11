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    中國突禁我石斑魚 蔡英文發聲譴責「再次違反國際貿易規範」

    針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文表示，去年中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰。（圖取自蔡英文臉書）

    針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文表示，去年中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰。（圖取自蔡英文臉書）

    2022/06/11 16:25

    〔記者李欣芳／台北報導〕針對中國封殺台灣石斑魚事件，總統蔡英文今天下午對中國提出嚴正譴責，她表示，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品。但是，她要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰！除了將台灣優質石斑魚外銷國際，她也要請國人一起支持台灣漁民！

    蔡英文下午在臉書表示，昨天晚上，中國再次以突襲式的通知，片面停止台灣石斑魚輸入，這是再次違反國際貿易規範，這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

    她說，我們要表達嚴正譴責中國違反國際貿易規範，處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。

    蔡英文說，台灣提供的科學證據，中國不願回應；台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回覆中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

    蔡英文強調，已經指示農委會即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷，因為確診隔離中的農委會主委陳吉仲，依然堅守崗位坐鎮指揮。

    蔡英文說：「我要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰！強調除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也要請國人一起支持台灣漁民。

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