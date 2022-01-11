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    澎湖石斑受2因素影響無法外銷 業者優惠價轉內銷賣到快缺貨

    西嶼箱網養殖業者人工繁養成功，夢幻石斑魚種訂單不斷。（記者劉禹慶攝）

    西嶼箱網養殖業者人工繁養成功，夢幻石斑魚種訂單不斷。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/11 17:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕屏東兩養殖戶外銷中國石斑先前被指驗出禁藥，澎湖石斑也受到影響，加上疫情緣故無法外銷，甫宣布養殖夢幻魚種「黃瓜及藍瓜」石斑成功的西嶼鄉箱網業者陳連生，改為以優惠價格內銷台灣餐廳市場，策略大為成功，賣到都快斷貨。

    「黃瓜及藍瓜」石斑生長在100至150米的大海深處，是大海中稀有的夢幻珍品，生活習性偏好低溫的海水環境，因此要轉移至10米深的海上箱網養殖極為不易。黃瓜及藍瓜石斑每公斤售價約1200元，為高經濟魚種，野生族群數量極為稀少，平日有錢還不一定買得到。陳連生宣布人工繁養成功，並正式上市。

    由於夢幻石斑是深海魚種，因此肉質較為肥厚，但卻不減其脆度與甜味，製作生魚片及各種烹煮方式都相當適合，可一魚多吃，廣受老饕歡迎，未來潛藏商機無限，可望發展成為澎湖箱網養殖業主力魚種，但市場因素還是主要考量，希望能在疫情不景氣的今日，改為內銷，為箱網養殖業者增加新的生計活路。

    陳連生表示，龍虎石斑內銷銷售量倍增，夢幻新品種黃瓜及藍瓜石斑，近日也接獲1000尾訂單，因採逆向操作模式，目前每公斤優惠價1000元給業者，售價從1200元降至1000元，1000尾夢幻石斑約有50萬業績，希望能夠推廣讓大家都吃得到新品種石斑魚，至於龍虎石斑更已經賣到快要缺貨，可見民眾對於澎湖箱網養殖石斑很有信心。

    業者提供優惠價格，夢幻石斑每公斤1200元降價1000元推廣。（記者劉禹慶攝）

    業者提供優惠價格，夢幻石斑每公斤1200元降價1000元推廣。（記者劉禹慶攝）

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