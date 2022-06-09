徵召里長參選人被爆曾是統促黨員 民進黨台南市黨部：了解中

王伯群名片。（擷自臉書）

2022/06/09 16:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕獲得民進黨徵召提名的台南市安平區國平里里長參選人王伯群，遭網友爆料他之前是中華統一促進黨（簡稱統促黨）成員，王在臉書發文承認「這是事實」，但也強調這是之前的事，他選擇站在台灣民意才加入民進黨，選舉一到就遭攻擊。

王伯群透過手機簡訊表示，已發臉文說明，對網友爆曾被關押在看守所一事，隨便他們說，沒想要隨他們起舞。王伯群強調，他選里長是想幫忙做事，不是什麼制定政策。

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民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，王伯群是經由市黨部執委會提名里長參選人，今日他有接獲訊息，但是網路訊息疑慮調查釐清中，如果屬實將提報執委會討論後送黨中央，黨有黨的提名機制，尚待6月底黨中央審核程序完備後，才能確定是否徵召。

潘新傳表示，他不知道王曾是統促黨員，況且民進黨員不乏之前曾是國民黨或其他黨籍，已展開調查，盼望外界勿人云亦云。

王伯群則表示，堅決尊重黨的機制，不因網路惡意的污衊，影響為里民服務的腳步。

王伯群在臉書PO文提到，選舉到了就有網軍攻擊他，「以前曾參與統促黨、及國民黨的活動，並合照。這些都是事實」。但是他思考了台灣人民的民意，認為大多數民意還是在民進黨，所以毅然決然在今年4月7日加入民進黨。

王伯群表示，這些均有時間線可以觀察，「請網軍們不用太費心思攻擊本人」，他是參選里長，是落實里民服務，不是政策制定者，「民進黨、國民黨、統促黨、無黨籍，

都還是要倒垃圾、過馬路、運動。不是嗎？」

王伯群為警專畢業，目前為宇真開發公司負責人，曾任向陽獅子會會長、獅子會分區主席、成大企協理事、三義堂漕運文化協理事長。網友爆料他是統促黨黨員，還參加過促進兩岸統一高峰論壇「台獨賣台、挑起戰禍」，並PO出媒體早期剪報，影射他曾涉及刑案被羈押過在看守所。（16:27更新）

網友質疑王伯群曾是統促黨黨員，並PO出他參加統促黨活動照片。（擷自網路）

網友質疑王伯群曾是統促黨黨員，如今代表民進黨參與安平區國平里里長。（擷自網路）

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