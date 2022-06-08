為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨全代會定案 7/17台北國際會議中心登場

    民進黨發言人謝子涵轉述，中執會今也通過全代會將於7月17日召開。（記者陳昀攝）

    民進黨發言人謝子涵轉述，中執會今也通過全代會將於7月17日召開。（記者陳昀攝）

    2022/06/08 16:54

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨縣市長提名布局暫緩，外傳全代會可能因此順延，不過民進黨中執會下午通過決議，確定全代會將於原訂的7月17日在台北國際會議中心登場，會中未觸及提名議題；此外，民進黨台南市議員第一選區參選人蔡宗翰遭黨內對手檢舉盜用衛福部長陳時中的照片和簽名，詐稱陳「唯一推薦」，中執會也決議暫緩提名公告，送中評會調查裁決。

    民進黨今召開第19屆第15次中執會，會中通過公告2022年直轄市議員提名候選人，發言人謝子涵轉述說，台南市議員第一選區蔡宗翰，初選期間疑涉違反本黨規定案，經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告；另台南市議員第4選區因無人登記初選，會中通過徵召陳福慶參選。

    謝子涵也說明，中執會今通過7月17日（週日）於台北國際會議中心3樓大會堂召開第20屆第1次全國黨員代表大會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等授權中常會決定。

    與會人士轉述，今天完全沒有討論到選舉提名的議題，雖然過往黨代表大會就是提名造勢大會，但屆時還要視疫情狀況是否適合大規模造勢，到時候要再看看，現在就是防疫優先。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨成立全代會工作小組 研議2022選舉提名機制
    2021/08/18 16:22

    民進黨成立全代會工作小組 研議2022選舉提名機制
    民進黨925全代會能否開成？ 視疫情機動調整
    2021/08/04 16:58

    民進黨925全代會能否開成？ 視疫情機動調整

    《綜藝大熱門》曝光：這條褲子太犯規
    民進黨今全代會 阿扁開嗆：若投中執委票被抓回去是求仁得仁
    2020/07/19 10:22

    民進黨今全代會 阿扁開嗆：若投中執委票被抓回去是求仁得仁
    民進黨全代會宣言：蔡英文是台灣最需要的國家領導人
    2019/09/28 18:14

    民進黨全代會宣言：蔡英文是台灣最需要的國家領導人

    小分子褐藻醣膠精準輔療獲臨床實證
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播