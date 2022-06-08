民進黨全代會定案 7/17台北國際會議中心登場

民進黨發言人謝子涵轉述，中執會今也通過全代會將於7月17日召開。（記者陳昀攝）

2022/06/08 16:54

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨縣市長提名布局暫緩，外傳全代會可能因此順延，不過民進黨中執會下午通過決議，確定全代會將於原訂的7月17日在台北國際會議中心登場，會中未觸及提名議題；此外，民進黨台南市議員第一選區參選人蔡宗翰遭黨內對手檢舉盜用衛福部長陳時中的照片和簽名，詐稱陳「唯一推薦」，中執會也決議暫緩提名公告，送中評會調查裁決。

民進黨今召開第19屆第15次中執會，會中通過公告2022年直轄市議員提名候選人，發言人謝子涵轉述說，台南市議員第一選區蔡宗翰，初選期間疑涉違反本黨規定案，經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告；另台南市議員第4選區因無人登記初選，會中通過徵召陳福慶參選。

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謝子涵也說明，中執會今通過7月17日（週日）於台北國際會議中心3樓大會堂召開第20屆第1次全國黨員代表大會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等授權中常會決定。

與會人士轉述，今天完全沒有討論到選舉提名的議題，雖然過往黨代表大會就是提名造勢大會，但屆時還要視疫情狀況是否適合大規模造勢，到時候要再看看，現在就是防疫優先。

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