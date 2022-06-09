恩恩爸質疑1922「花143分鐘轉案」 薛瑞元︰檢討改進

恩恩爸爸質疑1922專線「花143鐘才轉案」，衛福部次長薛瑞元允諾檢討改進。（記者李欣芳攝）

2022/06/09 14:42

〔記者李欣芳／台北報導〕新北市2歲男童「恩恩」確診後不幸身亡，恩恩的爸爸發文質疑中央，指不能接受1922專線花了143分鐘才把他的求救需求轉告疾管署北區管制中心。對此，衛福部次長薛瑞元表示，若143分鐘太長，正在檢討改進。行政院發言人羅秉成則向新北市政府喊話，指市府能否替恩恩爸爸多做一些事情，可以更明快、積極回應需求，還原真相，才是對家屬最大的告慰。

薛瑞元今天在行政院院會的記者會上受訪表示，1922是接受諮詢及資訊傳達中心，並非命令指揮中心，恩恩案中，1922有回答民眾盡快向新北市119求援，至於內部聯繫，「的確，若143分鐘太長，我們正在檢討改進，看能否再縮短時間，把訊息更快地傳達到有指揮調度的機關」，他認為這是需要改進的地方。

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羅秉成說，任何一條生命消逝都會感到遺憾和不捨，更何況是家屬本人，恩恩爸爸想要的是真相，無論是中央的1922、新北市消防局的119勤務中心，恩恩爸爸都辛苦地在各層面盼望得到他想要知道的訊息。

羅秉成表示，恩恩爸爸手上沒有任何的公權力，政府部門給予關懷也要給予真相，「關懷是必要的、真相是重要的」，恩恩爸爸的需求從1922這端，疫情指揮中心非常快速回應，也提供所需要的當天服務電話通聯相關紀錄及錄音檔。

他說，1922性質是諮詢性服務，民眾打電話進來都會提供服務，當時服務人員也告訴家屬，要去尋求119的協助。1922是「諮詢服務功能」，無法調度119救護車或防疫計程車。這還是要回到地方衛生主管機關處理。當然143分鐘這樣的時間，是否還有不夠，後追、後報機制，能否更快，可再精進檢討。

羅秉成昨天在廣播節目受訪時也有提供建議，對於國民黨質疑「政院下指導棋」，羅秉成說，他的發言是「善意提醒和建議」，「我不是高高在上的人、沒有在下指導棋」，以法論法、就事論事，對於新北市消防局、衛生局，橫向聯繫到底有什麼問題？恩恩爸爸要求相關資料是否齊全？錄音檔是否能提供？為何1922能提供，119不能提供？新北市府法律理由是否充分、合理，都是可受公評事項。

羅秉成說，一個公權力機關在不同部門有聯繫問題，都是在新北市政府轄下的機關，新北市政府是否能為此事，替恩恩爸爸多做一些事情，可以更明快、積極回應需求，還原真相，才是對家屬最大的告慰，「要採不採，新北市政府可以自行酌量」。

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