直搗黃珊珊本營 蔣萬安今早跑港湖區贈快篩

蔣萬安今天上午前往台北市社會局內湖社會福利服務中心，出席港湖獨居長者快篩劑捐贈儀式。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/09 11:07

〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選戰將在年底登場，國民黨參選人蔣萬安近來勤跑基層，今天更跑到對手、台北市副市長黃珊珊的選區內湖南港區出席快篩捐贈儀式。蔣萬安表示，接下來會持續結合港湖區國民黨議員，為內湖南港區提出最好的政策與服務。

蔣萬安今天上午前往台北市社會局內湖社會福利服務中心，出席港湖獨居長者快篩劑捐贈儀式。蔣表示，這次到內湖區捐贈快篩試劑，對長輩特別有意義，也希望能拋磚引玉。對於媒體關心，今天捐贈快、與北市社會局，是否是為台北市長預留席位？蔣萬安表示，他一直以來都與地方政府衛生局、社會局等單位有非常多合作，地方服務就是中央地方一起努力。

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由於內湖南港區也是黃珊珊擔任議員時的選區，蔣萬安此行也被解讀是想攻破黃珊珊大本營。蔣表示，內湖南港區有9席議員，國民黨就有過半的5席，代表內湖南港地區民眾對於國民黨肯定與支持，接下來會持續結合在地的5位議員，為內湖南港區提出最好的政策與服務。

近來國民黨台北市中正區里長提名爆爭議，甚至有基層里長不滿沒被提名，嗆聲要倒戈挺黃珊珊。蔣萬安表示，年底選戰是團體戰，團結是核心原則，面對相關提名作業，希望市黨部妥適處理。

媒體也關心，蔣萬安未來是否會桃園市長參選人張善政聯合競選，蔣表示，北北基桃是共同生活圈，區域治理政策都是連動的，勢必要相互合作。

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