民調下滑讓黃珊珊拚黃金交叉？蔣萬安：相信自己有能力

蔣萬安今天上午出席大安區新龍里端午佳節活動，發送端午肉粽給里民。（記者蔡思培攝）

2022/05/31 11:36

〔記者蔡思培／台北報導〕立委蔣萬安近來獲國民黨提名參選下屆台北市長，現任台北市副市長黃珊珊也是下屆台北市長人選，現在更傳出黃陣營認為蔣民調有下滑趨勢，準備拚黃金交叉。蔣萬安表示，民調就是起起伏伏，重要的是怎樣為台北擘畫更好的願景，他相信自己的能力可以帶領優秀人才組成台北隊，讓台北重新站上世界頂尖城市。

蔣萬安今天上午出席大安區新龍里端午佳節活動，發送端午肉粽給里民，現場吸引大批民眾排隊領取，也有不少民眾搶與蔣合照。

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蔣萬安接受媒體訪問時，有媒體關心，台北市副市長黃珊珊陣營認為蔣萬安民調有下滑趨勢，下階段就是拚黃金交叉。蔣萬安表示，民調就是起起伏伏，重要的是怎樣為台北擘畫更好的願景，他相信自己的能力可以帶領優秀人才組成台北隊，讓台北重新站上世界頂尖城市。

對於黃珊珊近來表示，不會代表台灣民眾黨參選、昨天甚至表示更喜歡親民黨，蔣萬安表示，不管黃珊珊要用哪個黨派參選，他的價值理念就是他不會背棄一路栽培他的政黨，不管這個政黨多艱困。蔣也說，選舉是爭取最多市民朋友支持、為台北擘畫未來最好的願景。

蔣萬安昨天與前台北市長郝龍斌會面，並提出續辦雙城論壇，前提是共機不再擾台，但昨晚空軍發布共機動態指出，昨天共有30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量是今年第二多。蔣萬安今上午也被問及此事，他呼籲對岸停止破壞區域和平的舉動，善意是累積且互相的，兩岸和平穩定是全民盼望的。

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