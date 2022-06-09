黃瀞瑩「學姐香」皂惹議 基進、民眾2台南女選將開戰
〔記者王俊忠／台南報導〕針對近日民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩（學姐）推出大滿貫組合贈送「學姐香隨手皂」，台灣基進黨台南市永康區議員參選人吳依潔8日質疑民眾黨是在賣商品還是在賣女性？民眾黨南市東區議員參選人蔡宛秦反指吳「假批判、真護航」，為選票選擇戴有色眼鏡貶低、詆毀女性，同為女性參政何必這樣踐踏她人，女人何苦要為難女人？
吳依潔指出，「學姐香皂」行銷手法透露出把人商品化的訊息，刻意以「學姐香」引發遐想，再包裝在清新的形象及氛圍中，讓人不經意讀入物化女性的訊息，引誘消費者購買商品。此外，參選的募款小物不應該只是販賣商品，還有理念推銷。「學姐香」究竟推銷什麼理念？還是只是順著性別刻板印象的水推著招攬應援團的舟？網站上寫著「開賣倒數、手刀快搶」，這是在賣東西還是在募款？
請繼續往下閱讀...
吳依潔並說，這種缺乏性別意識的行銷方式還會對社會造成更大負面影響，她在臉書發文反諷「肥皂就肥皂，管你什麼學姐香，有洗澡的人都香啦！（以為大家都豬哥喔）」。基進台南黨部相對提出「台獨香組合」，顯示所做是在推廣台灣基進政治理念與價值，抵制黃瀞瑩所做的物化女性商品。
對此，蔡宛秦反擊指台南才發生南市府副發言人涉嫌性騷兒少事件，卻不見任何台南基進黨參選人譴責相關人事，反倒選擇抨擊民眾黨黃瀞瑩的募款小物隨手皂在「物化女性」，這種對性別意識如此偏頗、歧異的立場，驗證吳只能做假批判、真護航工作，為了選票選擇戴有色眼鏡貶低、詆毀女性，何苦如此？
蔡宛秦認為，這種面對問題，就先急著模糊焦點，趕緊甩鍋、護航的作法，也難怪面對台南在地的社會事件視而不見，反倒急著轉移焦點，還特意「跨縣市、跨黨派、全力監督」在野黨，這種還沒選上，就急著要護航的心態，非常不可取，不敢為民發聲、也不敢監督市政，這種參選人顯然不值得人民託付！建議吳直接退選。
蔡宛秦強調，基進黨參選人可以用「有色的眼光看中國，但請不要用有色的眼光來看台灣女性」！同為女性參選人，更該要互相鼓勵與祝福，不需要為了政黨利益來互相惡意詆譭。