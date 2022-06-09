黃瀞瑩「學姐香」皂惹議 基進、民眾2台南女選將開戰

基進黨南市永康區議員參選人吳依潔在臉書批評民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩的學姐香隨手皂是在物化女性。（取自吳依潔臉書）

2022/06/09 10:43

〔記者王俊忠／台南報導〕針對近日民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩（學姐）推出大滿貫組合贈送「學姐香隨手皂」，台灣基進黨台南市永康區議員參選人吳依潔8日質疑民眾黨是在賣商品還是在賣女性？民眾黨南市東區議員參選人蔡宛秦反指吳「假批判、真護航」，為選票選擇戴有色眼鏡貶低、詆毀女性，同為女性參政何必這樣踐踏她人，女人何苦要為難女人？

吳依潔指出，「學姐香皂」行銷手法透露出把人商品化的訊息，刻意以「學姐香」引發遐想，再包裝在清新的形象及氛圍中，讓人不經意讀入物化女性的訊息，引誘消費者購買商品。此外，參選的募款小物不應該只是販賣商品，還有理念推銷。「學姐香」究竟推銷什麼理念？還是只是順著性別刻板印象的水推著招攬應援團的舟？網站上寫著「開賣倒數、手刀快搶」，這是在賣東西還是在募款？

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吳依潔並說，這種缺乏性別意識的行銷方式還會對社會造成更大負面影響，她在臉書發文反諷「肥皂就肥皂，管你什麼學姐香，有洗澡的人都香啦！（以為大家都豬哥喔）」。基進台南黨部相對提出「台獨香組合」，顯示所做是在推廣台灣基進政治理念與價值，抵制黃瀞瑩所做的物化女性商品。

對此，蔡宛秦反擊指台南才發生南市府副發言人涉嫌性騷兒少事件，卻不見任何台南基進黨參選人譴責相關人事，反倒選擇抨擊民眾黨黃瀞瑩的募款小物隨手皂在「物化女性」，這種對性別意識如此偏頗、歧異的立場，驗證吳只能做假批判、真護航工作，為了選票選擇戴有色眼鏡貶低、詆毀女性，何苦如此？

蔡宛秦認為，這種面對問題，就先急著模糊焦點，趕緊甩鍋、護航的作法，也難怪面對台南在地的社會事件視而不見，反倒急著轉移焦點，還特意「跨縣市、跨黨派、全力監督」在野黨，這種還沒選上，就急著要護航的心態，非常不可取，不敢為民發聲、也不敢監督市政，這種參選人顯然不值得人民託付！建議吳直接退選。

蔡宛秦強調，基進黨參選人可以用「有色的眼光看中國，但請不要用有色的眼光來看台灣女性」！同為女性參選人，更該要互相鼓勵與祝福，不需要為了政黨利益來互相惡意詆譭。

民眾黨南市東區議員參選人蔡宛秦（前者）批評基進黨南市永康區議員參選人吳依潔不敢監督台南市政，而為了護航、批評黃瀞瑩，是女人為難女人。（蔡宛秦服務處提供）

基進黨南市永康區議員參選人吳依潔批評民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩的學姐香隨手皂是在物化女性。（基進黨提供）

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