北市府稱查不到「地下小編」 議員再揭「magelinus」為都更處前員工

台北市議員陳怡君指稱爭議PTT帳號「magelinus」，使用者為前北市府都市更新處的蕭姓員工。（資料照）

2022/06/08 18:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員陳怡君日前揭發於PTT上自稱是台北市政府「地下小編」的爭議帳號「magelinus」，但北市資訊局卻稱發文時隔已久難追查，陳怡君遂自扮「柯南」循E-mail及臉書等管道，追出此帳號為前北市府都市更新處的蕭姓員工，要求市長柯文哲針對連串的網軍醜聞進行專案報告，並向市民及社會大眾道歉。

對此，北市都更處表示，因該員已離職一段時間，目前正在調查了解中，尚無法證實是否為其行為。

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北市府網軍疑雲延燒，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工、柯文哲隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科科長林育生、觀傳局的宋姓員工、工務局的黃姓員工等人，均證實於上班時間使用PTT發文；陳怡君日前於市政總質詢時再揪帳號「magelinus」，除在PTT上護航遠雄大巨蛋、屢屢批評議員簡舒培，還大剌剌自稱是市府的「地下小編」。

然根據北市資訊局今提出的調查報告指出，針對陳怡君質詢提及的帳號magelinus，因查無近期PTT於市府網路環境之上站紀錄，無法追查，需近期透過市府網路環境上站，才能透過日誌分析。

但陳怡君自扮「柯南」循E-mail及臉書等管道，追出此帳號為前北市府都市更新處的蕭姓員工，怒批仍是市府員工利用上班時間冒用小編身份在網路上帶風向，然市府卻無法管理此歪風，甚至資訊局竟還聲稱無法追查，根本是公然推延卸責，如今該帳號使用者身份曝光，市府應說明如何處置。

陳怡君指出，依據市府「員工使用資通訊裝置應注意事項」規定，使用公務資通訊裝置不得有惡意中傷、謾罵、散佈不實言論、發表個人政治立場等違反行政中立行為，但自柯文哲上任後，非但未約束反而更變本加厲，如今一一被抓包見光死，柯文哲才不斷切割，推稱均為「個人行為」，非常不可取。

陳怡君認為，這些市府員工坐領高薪、花費市民公帑，卻在上班時間用公家機器於網路發文帶風向、誤導大眾視聽，且已非個案，柯文哲不該再裝無知、以擠牙膏式調查，呼籲應自己「清君側」，針對連串網軍醜聞進議會進行專案報告，以杜絕歪風、並向市民及社會大眾道歉。

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