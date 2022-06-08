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    酸陳時中「每天報明牌報上癮」 柯文哲：台灣防疫最大戰略錯誤

    柯文哲今天出席台北市疫情記者會，大酸「推一個衛福部長當總指揮每天報明牌，結果後來上癮報了2年，現在才知道報不下去」。（台北市府提供）

    柯文哲今天出席台北市疫情記者會，大酸「推一個衛福部長當總指揮每天報明牌，結果後來上癮報了2年，現在才知道報不下去」。（台北市府提供）

    2022/06/08 19:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕2022年各縣市長大選備受矚目，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中頻被點名參選台北市長，更傳出指揮官要換手，今（8）日陳時中再度否認；台北市長柯文哲下午酸「推一個衛福部長當總指揮每天報明牌，結果後來上癮報了2年，現在才知道報不下去」，這是「台灣2年防疫最大的戰略錯誤」。

    柯文哲今在台北市防疫記者會舉例，就像台北市政府面對疫情時，要衛生局長擔任總指揮一樣，討論紓困、減租，以及教育局、社會局管制程度，這不是單一衛生局長就可以解決的事情。

    柯文哲接著酸，疫情剛爆發時，大家都沒把握，就推一個衛福部長上去每天「報明牌」，後來發現，「報明牌」每天喊「＋0」效果不錯，後來就「上癮」，每天「報明牌」就報了2年，現在才知道報不下去。

    柯文哲認為，防疫、紓困、振興與轉型，不僅只有防疫，還涵蓋其他很多問題，特別要反省這2年來犯的最大戰略錯誤，就是沒有做好轉型，以印度為例，他們在這波疫情發展全國發電子身分證，將危機當成轉機，但台灣三倍券還在用紙張，沒利用機會做必要的轉型，未來2年回頭看，就會發現國家戰略錯誤。

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