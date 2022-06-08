曾允諾週三前給報告！ 四叉貓批北市府：想不到直接裝死耶

柯文哲曾允諾週三前提交調查報告給議會，但四叉貓爆料苗博雅委員說沒收到調查報告。（資料照）

2022/06/08 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近來多名員工被爆出在上班時間在網路推文帶風向，台北市長柯文哲日前列席台北市議會接受市政總質詢，允諾會在週三以前給一份關於公務員上班時間上網從事非公務政治攻擊的調查報告，但如今被PTT名人「四叉貓」（劉宇）踢爆報告尚未出來。

劉宇在臉書PO文爆料，《第13屆第07次定期大會第10次會議》中，台北市議員苗博雅表示「關於公務員上班時間上網從事非公務的政治攻擊這件事，本來市府有答應今天大會前要給一份調查報告給大家，可是我看了公文／桌面／信箱...都沒有看到，北市府現在對議會的承諾是隨便講講嗎？」

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當議長詢問底下官員是否有這回事，底下沒有人回應，劉宇在貼文中痛批「以為會找個爛藉口，想不到直接裝死耶！」

台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科長林育生、觀傳局宋承恩、會展產業發展基金會林姓員工等人，接連被爆出在上班時間推發文帶風向，攻擊執政黨，台北市政府召開考績會懲處，林男被懲處年度考績丙等、無年終獎金且記過2次；交通局科長林育生昨經考績會討論，確定會有行政處分，觀傳局則是最快週四針對科員宋承恩開考績會公布懲處結果。

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