有空告人沒空給音檔 王婉諭轟新北市「荒唐」

時代力量立委王婉諭（右）痛批新北市政府在面對恩恩爸的做法相當「荒唐」。（王婉諭辦公室提供）

2022/06/08 13:31

〔記者楊丞彧／台北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」4月中不幸染疫過世，家屬至今仍向新北市政府力爭81分鐘的真相。昨（7）日新北市消防局被爆料在恩恩爸聽取錄音檔時「還原現場」，新北消防局救災救護指揮中心主任李宇松今（8）日以個人身分至新北地檢署控告揭發此事的前消防員涉嫌加重誹謗。對此，時代力量王婉諭不禁質疑，新北市長侯友宜「有空瞎挺局處演戲，沒空提供通話音檔」？她更痛批，新北市消防局的做法真是太荒唐。

針對昨天前消防員爆料新北市消防局演戲、造假的事件，今天新北市消防局正式至地檢署按鈴申告，指控這位吹哨者的爆料不實。王婉諭直言，新北市消防局真是太荒唐，至今還不肯正視問題。她也質疑新北市長侯友宜「有空瞎挺局處演戲，沒空提供通話音檔」，應正視家屬的需求。

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王婉諭指出，昨天新北市消防局發布的回應新聞稿中自己提到，「因為恩恩爸在聽錄音檔前一天主動要求想瞭解119的環境，所以才想透過模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程」，因此他們主動「還原」當天的情況。新北市消防局自己也說，「恩恩爸並不知道這件事情是模擬，而非當下的真實情形」。她直指，如果沒有告知當事人，就自己決定要「模擬」當天情境，那這不就是在演戲嗎？

王婉諭表示，新北市政府這麼多天以來，持續以「音檔包含第三方個資」、「案發當下報案中心狀況嘈雜」為由，拒絕當事人家屬的要求。結果恩恩爸到新北市消防局聆聽音檔時，卻還要演這一場戲，那不就是試圖在掩蓋真相嗎？這種荒腔走板的作法，實在相當可笑。

王婉諭更痛批，新北市長侯友宜不但沒有主動釐清消防局演戲的來龍去脈，甚至還瞎挺表示「支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白跟尊嚴」。恩恩爸媽作為新北市民，她們因為痛失至親而想要追求真相的心情，難道不值得侯友宜市長捍衛嗎？

王婉諭強調，家屬的訴求都非常清楚，他們只希望市府趕快提供橫向聯繫的錄音檔，既然新北市府都有空在媒體前放話、提告，應該不會沒有時間整理音檔？如果新北市府還不願意承認自己在演戲，那就趕快提供原始錄音檔給當事人家屬，協助家屬釐清真相。

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