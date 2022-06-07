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    台北市長選戰分析 國民黨：黃珊珊得票約2成、民進黨必推陳時中

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今接受資深媒體人黃光芹（左）專訪。（網路節目《新聞不芹菜》提供）

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今接受資深媒體人黃光芹（左）專訪。（網路節目《新聞不芹菜》提供）

    2022/06/07 16:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰「三腳督」態勢底定，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹分析，預估國民黨提名的市長參選人、立委蔣萬安可拿到4成以上選票，而現任市長柯文哲屬意接班人、副市長黃珊珊雖民調上升，但得票率僅約2成，且待民進黨推出人選後即無甜蜜期，至於民進黨，最終應會推出衛福部長陳時中參戰，評估可拿到3成選票，但受疫情之累，再提升空間有限。

    黃呂錦茹今接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，台北市投票人口約205萬人，若以投票率7成計算，總票數約有140萬，而從台北市共456名里長中、282人以國民黨籍競選，代表國民黨基層實力雄厚，加上蔣萬安年輕、有活力等優勢，儘管民調起起落落，但仍至少能拿到4成以上選票，且後勢看漲。

    至於黃珊珊近期靠著防疫使曝光度大增，黃呂錦茹認為，雖黃的民調微幅上升，但得票率約落在2成左右，強調「畢竟她（黃珊珊）不是柯文哲」，且民進黨市長人選一旦出爐，黃珊珊便無甜蜜期。

    而民進黨選將未定，黃呂錦茹斷言，最終應仍會是陳時中出線，且稱陳時中非省油的燈、在民進黨內也算「大咖」，從國民黨內自行民調結果顯示也是陳時中於綠營內最強，預估陳時中參選將可拿下3成以上選票，雖可望提升，但受限防疫表現有利有弊，再提高的空間有限。

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