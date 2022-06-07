國防醫學院預醫所能否打「生物戰」？ 國軍：著重於「防護」

蔡英文總統於今年6月2日視導國防醫學院預醫所並致詞。（資料照）

2022/06/07 13:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文於端午節假期前夕視導國防醫學院預醫所，由於該所內有高機敏的P4實驗室、P3實驗室，能否進行「生物戰」引發關注。不過，國防部軍醫局衛勤保健處處長陳元皓上校今日表示，該所以傳染病偵檢、防護、治療任務為主，並著重於生物戰劑的偵檢試劑研發，以提升防護、偵檢能力為主要目標。

蔡總統於6月2日視導國防醫學院預醫所，她當時表示，預醫所成立50年來，負責許多重大疫病的檢驗，也是疫苗研發的重要單位，像在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。她也感謝預醫所的人員，為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，也要期許預醫所持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。

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由於國防醫學院預醫所內有高機敏的P4實驗室、P3實驗室，能否進行「生物戰」引發關注。對此，陳元皓今日於國防部例行記者會之中表示，有關預醫所的工作，以執行傳染性疾病偵檢、防護及治療任務為主，同時，著重於生物戰劑偵檢試劑的研發工作，以提升防護及偵檢能力為主要的目標。

另外，國民黨主席朱立倫日前於華府智庫發表的國防政策三個方向，分別為提高不對稱戰力、提升後被改革層級至內閣層級、優先採購應對突發軍事衝突的必要防禦系統。國防部發言人孫立方今日表示，國軍因應敵情威脅，將持續進行兵力整建及國防政策規劃。有關各界對國防事務的關切及支持，國防部表達感謝之意。

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