為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防醫學院預醫所能否打「生物戰」？ 國軍：著重於「防護」

    蔡英文總統於今年6月2日視導國防醫學院預醫所並致詞。（資料照）

    蔡英文總統於今年6月2日視導國防醫學院預醫所並致詞。（資料照）

    2022/06/07 13:26

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文於端午節假期前夕視導國防醫學院預醫所，由於該所內有高機敏的P4實驗室、P3實驗室，能否進行「生物戰」引發關注。不過，國防部軍醫局衛勤保健處處長陳元皓上校今日表示，該所以傳染病偵檢、防護、治療任務為主，並著重於生物戰劑的偵檢試劑研發，以提升防護、偵檢能力為主要目標。

    蔡總統於6月2日視導國防醫學院預醫所，她當時表示，預醫所成立50年來，負責許多重大疫病的檢驗，也是疫苗研發的重要單位，像在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。她也感謝預醫所的人員，為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，也要期許預醫所持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。

    由於國防醫學院預醫所內有高機敏的P4實驗室、P3實驗室，能否進行「生物戰」引發關注。對此，陳元皓今日於國防部例行記者會之中表示，有關預醫所的工作，以執行傳染性疾病偵檢、防護及治療任務為主，同時，著重於生物戰劑偵檢試劑的研發工作，以提升防護及偵檢能力為主要的目標。

    另外，國民黨主席朱立倫日前於華府智庫發表的國防政策三個方向，分別為提高不對稱戰力、提升後被改革層級至內閣層級、優先採購應對突發軍事衝突的必要防禦系統。國防部發言人孫立方今日表示，國軍因應敵情威脅，將持續進行兵力整建及國防政策規劃。有關各界對國防事務的關切及支持，國防部表達感謝之意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中研院P3動物實驗室何時重啟 廖俊智：這很複雜
    2022/03/09 21:27

    中研院P3動物實驗室何時重啟 廖俊智：這很複雜
    染疫P3實驗室有疏漏 中研院挨罰15萬元
    2021/12/25 05:30

    染疫P3實驗室有疏漏 中研院挨罰15萬元

    擴大查稅 五戶以上房東可以這麼做
    中研院昨446人PCR全數陰性 今持續採檢、接種
    2021/12/14 11:20

    中研院昨446人PCR全數陰性 今持續採檢、接種
    P3實驗室惹「疫」 中研院長坦承6疏失／3人操作實驗鼠未落實SOP 行政處分不排除任何層級
    2021/12/14 05:30

    P3實驗室惹「疫」 中研院長坦承6疏失／3人操作實驗鼠未落實SOP 行政處分不排除任何…
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播