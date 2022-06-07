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    民進黨佈局大選在「等一個人」？ 鄭運鵬：媒體操作

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（左）、副幹事長林靜儀（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（左）、副幹事長林靜儀（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    2022/06/07 12:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕佈局年底縣市首長選舉，外傳民進黨在「等一個人」，意即等疫情趨緩後，由衛福部長陳時中出戰台北市長。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬強調：「這是媒體操作」，民進黨身為執政黨，不是在等誰，也和陳時中沒關係，先把疫情處理好，才會進行選舉作業，也避免有心人士刻意做文章。

    民進黨團今（7）日舉行輿情回應記者會，針對民進黨在「等一個人」的傳聞，鄭運鵬強調：「這是媒體操作」，民進黨身為執政黨，不是在等誰，在疫情期間社會仍有恐慌的狀況下，包含選對會等提名作業，目前中央黨部都沒有在進行，等疫情不造成國人困擾和恐慌後，才會進行選舉作業，現在做的話，坦白說，會讓有心人士做文章，「疫情狀況你民進黨還在選舉」，不需要有這樣的疑慮，

    鄭運鵬指出，國民黨或其他政黨有選舉動作，但民進黨是執政黨，知道說疫情期間，雖然黨部和行政部門有不同功能，但還是讓指揮中心、行政院好好把疫情處理好，再進行選舉作業，所以這和等人沒關係，也和陳時中沒關係，這是疫情狀況下所做的政治判斷。

    身兼民進黨發言人的民進黨團副幹事長林靜儀說，接下來的提名，黨部有自己的步調，會搜集地方輿情，看對於我們選戰節奏是否有期待或要求，到目前為止，回應民眾希望我們好好治理國家、好好處理防疫政策等需求。

    她說，對於各縣市推出候選人部分，黨部有其評估，評估標準當然是以民眾認為哪件事情最重要來做評估，過程中沒有因為特定某些人做制度或評估上的更改，最重要的是好好防疫，地方充足準備，來做最重要的考量。

    鄭運鵬則補充說明，民進黨對於選舉規劃不是在等什麼人，是在等疫情緩和，大家可以接受的狀況下，再來處理，「我認為這個政治判斷是對的，我們也不會隨著像國民黨內部有爭議，我們就要跟著他們做提名作業，這不需要，大家互相尊重。」

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