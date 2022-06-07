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    法參院外交國防委員會副主席明率團訪台 將晉見蔡總統

    法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau）將於6月8日至13日率4位跨黨派國會議員，以外交泡泡方式來台訪問。（取自葛利歐推特）

    法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau）將於6月8日至13日率4位跨黨派國會議員，以外交泡泡方式來台訪問。（取自葛利歐推特）

    2022/06/07 12:04

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天公布，法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）明（8）將率4位跨黨派國會議員，以外交泡泡方式訪台，將停留至13日。外交部發言人歐江安今表示，這是繼去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團後，短短1年內法國國會第3度組團訪台，彰顯台法友好情誼，我國政府表達誠摯歡迎之意。

    外交部今宣布，葛利歐明將應我國政府邀請率團來訪，訪團成員另包括財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye），共有5位跨黨派朝野議員。

    歐江安在例會歡迎此團，並說明葛利歐一行人行程，訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。訪團抵離及在台活動規畫，均完全配合指揮中心防疫規定。

    歐江安分享，葛利歐也是法國參議院友台小組副主席，是台灣長期友人，對台法國會交流貢獻卓著。葛利歐歷年來除了為台灣參與世衛大會（WHA）及國際刑警組織（INTERPOL）多次向法國政府提出書面及口頭質詢，去年5月更和參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起「支持台灣參與國際組織工作」決議案，並獲高票通過，創下法國參議院通過友台決議案首例。

    歐江安說，這是葛利歐繼2018年之後二度訪台，將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題交換意見，盼藉此行繼續深化台法友誼，拓展互惠互利的實質夥伴關係，共同為印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來更多貢獻。

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