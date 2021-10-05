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    推特曬合影！法國跨黨派議員團出發 明清晨抵台

    法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機，訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克（Olivier Cadic，右一）在推特分享啟程合影。（圖取自卡迪克推特）

    法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機，訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克（Olivier Cadic，右一）在推特分享啟程合影。（圖取自卡迪克推特）

    2021/10/05 19:21

    首次上稿 17:28
    更新時間 19:21（更新訪台成員名單）

    〔記者呂伊萱／台北報導〕法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機，訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克（Olivier Cadic）在推特分享啟程合影並說，很高興能參加高階代表團回訪台灣，加強兩國間的交流至關重要。

    法國參議院友台小組訪台計畫籌備多時，讓北京當局大為光火，中國著名戰狼、駐法大使盧沙野甚至致函李察要求取消行程，措辭強硬，3月份時此施壓惡行曝光，在法國政學界引發譁然。而主導計畫的友台小組主席李察當時便公開回應盧沙野，強調自己不會取消行程。

    李察領軍的訪團原定於10月4日啟程，後因航班因素改為5日啟程、將於6日清晨6時半搭乘長榮航空抵台，預計於10日結束行程離台，因顧及防疫規範，不會參加國慶活動。

    我駐法代表吳志中表示，這次訪團籌備真的是千辛萬苦，中國打壓與疫情發展是兩大變數。法方不屈從於中國打壓，非常重視此案，「很高興終於成行！」

    參議員訪團由李察（隸屬法國執政的共和國前進黨）領軍，還有友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph，均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic，隸屬中間派聯盟）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

    訪團行程將以「外交泡泡」專案執行。據了解，李察一行人將與蔡總統、立法院長游錫堃會面，也將拜會行政院長蘇貞昌，衛福部長陳時中、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三和行政院政委唐鳳等人將陪同。訪團也規畫文化參訪行程，預定參加基隆沙灣歷史文化園區開幕活動，該園區包括清法戰爭遺構、法國公墓等。

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