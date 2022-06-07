非法繁殖場查緝涉通風報信？ 黃偉哲：合理懷疑、加強調查

市長黃偉哲回應表示，對於非法繁殖場將會加強查辦。（記者洪瑞琴攝）

2022/06/07 10:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員陳怡珍今（7）日質詢爆料，南市有非法繁殖場，動保團體跟農業局約某日下午1點半陳情討論，下午2點半動保團體就接到業者電話，質疑內部涉「通風報信」外洩檢舉資料，應立即啓動政風調查。

對此，台南市長黃偉哲答詢說「合理懷疑」，至於是否檢舉消息外洩，需要更多證據調查，市府一定會啓動政風調查清楚。農業局也表示，陳情獲報後隔天就已查獲該家非法繁殖場，沒收19隻狗狗，另有9隻植入晶片已請飼主帶回。

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陳怡珍指出，基於保密慎重，陳情當事人已跟農業局約1點半討論陳情內容，商討如何套招現場查察，未料2點半就接到業者來電話接說不賣了，當然不能說農業局怎樣了，但是時間太巧合了，且據動保團體經驗，每次查緝行動，業者早已搬走，政風處應該調查真相，給社會交待。

此外，陳怡珍質詢表示，市長室易姓人員涉兒少性騷案，台少盟團體昨（6）日開記者會，外界質疑市府知情洩露，共同勸退易某離職。

黃偉哲回應表示，因為之前有立法委員要開記者會，有發採通才知，當然有這個責任請他針對指控事情必須面對講清楚，他5月底即提出離職，基於尊重當事人的意願，市府於5月31日下午5點45分也有接獲檢舉，保證沒有訊息外露，且不論當事人是否離職，市府一定會究查。

市議員陳情台南非法繁殖場涉及飼養不當行為，且疏於照料，狗狗指甲留很長可見一斑。（記者洪瑞琴攝）

市議員陳情台南非法繁殖場市府查緝疑遭通風報信。（記者洪瑞琴攝）

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