回應退選下一步？羅智強：專心走路、祈福桃園

前台北市議員羅智強（右1）與立委呂玉玲（左1）、市議員舒翠玲（中）雨中繼續平鎮行腳。（記者李容萍攝）

2022/06/07 10:12

〔記者李容萍／桃園報導〕前台北市議員羅智強爭取參選桃園市長失利後，續走「祈福走桃園」，昨晚在個人臉書專頁PO文「成全」，宣布退出桃園市長選舉，引起各界震驚，支持者更為他抱屈，不過羅智強雖然宣布不選桃園市長，今（7）日繼續桃園市平鎮區第二天的行腳活動，被問及下一步要怎麼走？會不會加入國民黨徵召桃園市長參選人張善政的輔選團隊？他說「目前關心的就是行腳，其他的都先不要去想」。

羅智強今日上午8點在同樣爭取桃園市長提名失利的立委呂玉玲，以及市議員舒翠玲、黃敬平陪同從平鎮區延平路出發，羅智強說，昨天4人已經走了一個上午，這次行腳有很多感觸，對各行各業在疫情蔓延下受的苦有很多感想，幾人也互相討論要怎麼結合手中的力量，讓桃園民眾能夠得到更多的關懷與幫助。

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羅智強提到，這次的行腳風雨無阻，「這顆心不會因為晴天或雨天有所變化，繼續往前走」，並再次強調「一個人的成全，好過一群人的糾結，我覺得就是往前走，現在此時此刻最關心的就是我怎樣用我的力量為桃園祈福，所以很簡單，就是『成全』！」

至於下一步要怎麼走？以及對「換政」看法，羅智強強調，目前關心的就是行腳，專心走路為桃園祈福、為台灣祈福，其他的都先不要去想；至於宣布退選後是否與張善政有聯繫，會不會輔選張？羅智強重複說「專心走路、祈福桃園」，並重申「私下的任何溝通，我都不做任何說明」。

現身陪同羅智強行腳的呂玉玲則說，羅智強是讓人佩服、疼惜的年輕人，「我們一直都在桃園行腳，為桃園祈福，「我跟智強一樣，為了桃園我們都會一起往前走」。

前台北市議員羅智強（左2）與立委呂玉玲（右2）、市議員舒翠玲（左1）、黃敬平（右1）繼續平鎮行腳。（記者李容萍攝）

前台北市議員羅智強（左）、立委呂玉玲（右）異口同聲強調，為了桃園都會一起往前走。（記者李容萍攝）

宣布退選後下一步？前台北市議員羅智強（右2）表示會繼續行腳、祈福桃園。（記者李容萍攝）

立委呂玉玲（左2）表示，她跟羅智強（右派）一樣，為了桃園會一起往前走。（記者李容萍攝）

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