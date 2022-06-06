民進黨縣市長提名延至8月？ 林佳龍：防疫與市政討論並行不悖

前交通部長林佳龍（左）6日出席台北國際書展吳坤佶（右）醫師新書發表會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2022/06/06 14:50

〔記者陳昀／台北報導〕九合一選舉年底登場，有別於國民黨2/3縣市長完成提名，民進黨目前仍以防疫為先，僅9縣市完成提名，不預設7月17日全代會前定調，最晚可能延至8月底。對此，有意角逐台北市長的前交通部長林佳龍今表示，離選舉不到半年，防疫優先也要逐步向前走，選賢與能與市政討論應該可以並行不悖。

身兼花蓮縣消防局救護大隊大隊長的花蓮慈濟醫院醫師吳坤佶去年在太魯閣號事故當下，立刻趕到現場救人，並抱著一名倖存男童蹲坐在隧道邊安撫，令人動容，吳坤佶今在世貿舉辦《等待微光：一位救難醫師的生命告白》新書發表會，林佳龍、男童與家長都到場支持。

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被問及民進黨縣市長提名很可能延至8月，外界解讀是在幫衛福部長陳時中鋪排參選台北市長，林佳龍會前受訪表示，他還沒聽到延後提名的決定，目前離選舉日不到半年，當然是防疫優先，可是民主選舉也是要逐步向前走，各政黨推出優秀人才選賢與能，很多市政也需要討論，這應該可以並行不悖。

林佳龍說，台灣需要走向正常生活，把防疫做好，民主政治也是一樣，一步一步向前走，他也期待任何民主選舉，大家可以著重公共政策的討論，不只是選人選黨，而是在選擇城市跟國家的願景和未來。媒體追問會不會覺得不公平？林佳龍說，他就是提供對首都願景的未來想像，引導民主競爭。

林佳龍表示，太魯閣事故改變很多人的生活，他辭去交通部長後也持續關懷，很多罹難者、傷者本人跟家庭都需要經過很長的路，希望藉由陪伴讓他們走出災難的陰影，這起事件也讓大家看到人間有愛，吳醫師不僅是醫病救人，也幫助很多人走出新的生命，自己從這本書學習到很多，也想代表社會感謝吳醫師。

民進黨縣市長提名最晚可能延至8月底，有意角逐台北市長的前交通部長林佳龍表示，防疫與市政討論應該可以並行不悖。（記者陳昀攝）

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