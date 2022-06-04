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    參選台北市長？林佳龍：和陳時中「英雄惜英雄」

    對於參選北市長議題，林佳龍（圖中）說，他已經展開準備，自己與陳時中是「英雄惜英雄」。（記者張瑞楨攝）

    對於參選北市長議題，林佳龍（圖中）說，他已經展開準備，自己與陳時中是「英雄惜英雄」。（記者張瑞楨攝）

    2022/06/04 12:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市長、交通部長林佳龍，已提出北市施政藍圖，他是否參選台北市長？林佳龍今天參加「HER-Story 回顧台灣半世紀女權運動」開幕時說，他提出台北首都的城市願景，「我已展開準備」，外傳民進黨可能徵召衛生福利部長陳時中參選北市，他強調，自己和陳時中是「英雄惜英雄」，「成功不必在我，但成功一定有我」、良性競爭，民進黨於台北市24年來未執政，以徵召方式推出最好人選，如果陳時中部長參選北市長，他將全力輔選。

    前副總統呂秀蓮喊話，要求陳時中表態，自己是否參選台北市長，對此，林佳龍表示，陳時中在防疫第一線相當辛苦，自己過去在交通部長任內，也與陳時中並肩作戰，防疫工作要做好，民主選舉也要向前走，民進黨內有提名機制，最近會展開徵召，他相信陳時中無論在哪個職務上，都能做得很好。

    林佳龍說，在不同的角色上，他會做好準備，提出台北首都的城市願景，至於兩人關係，「我們都是同一團隊」，他強調，自己和陳時中是「英雄惜英雄」，從2000年陳水扁總統執政時，就已經有許多合作，「成功不必在我，但成功一定有我」，「我已經在規劃台北首都的願景」，從人選到城市願景，「大家能良性競爭」，他過去擔任過台中市長和交通部長，已展開準備，提供給未來參選團隊施政藍圖基礎。

    至於雲林鄉親連署，建議林佳龍參選，林佳龍回應說，自己是雲林的背景，在台北出生長大，人親土親鄉親最親，感謝鄉親的惜才推薦，自己也會努力為社會服務。作為民進黨員，台北市24四年民進黨未執政，他相信用徵召方式，推選出最好人才，如果是陳時中參選，他也將全力輔選，對於鄉親的建言，他都尊重。

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