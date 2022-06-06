民進黨屏東縣黨部主委今天交接 縣議員羅平道接任

民進黨屏東縣黨部主委交接許展維（左）期滿卸任，新任主任委員縣議員羅平道（右）就任，立委周春米（中）受民進黨中央黨之託，以中執委的身分出席擔任監交人。（民進黨屏東縣黨部提供）

2022/06/06 13:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨屏東縣黨部今天（6日）舉行前後任主任委員交接儀式，主任委員許展維期滿卸任，新任主任委員縣議員羅平道今天正式就任。民進黨屏東縣長候選人周春米受民進黨中央黨之託，以中執委的身分出席擔任監交人，周春米也現場喊話，希望全黨團結延續屏東驕傲。

卸下主委一職的許展維感性表示，自2018年接下主委重擔一職，過去4年任內一直兢兢業業的推動黨務。除擔當議會黨團、屏東縣政府、黨中央與地方幹部的溝通橋樑外，並接下屏東縣競選總部執行總幹事一職，連續輔選2018年五合一及2020年總統立委2場大型選舉，達成蔡英文總統連任，另更交出2席不分區、2席區域及山原共5席當選，締造屏東縣最多席立委的好成績。

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許展維也提及，民進黨首次提名伍麗華校長參選山地原住民立委以來，在屏東隊隊長潘孟安縣長帶領下，他更配合選務工作展開142天上山下海全台跑透透的輔選行程，終創下全國性首位來自屏東的山原立委的當選佳績。之後再接續恆春鎮長陳文弘補選，多次南下積極整合地方，安排掃街、造勢、拜訪行程，讓陳文弘順利當選。

許展維指出，在交接後，會盡速將行政、輔選經驗傳授給羅平道主委，期望延續本黨綠色執政優勢，在年底2022年11月26日五合一公職人員選舉，再次拿下好成績。

周春米典禮中感謝即將卸任黨部主委的許展維議員，周春米說，許展維擔任主委4年來，無懼任何困難。協助潘孟安縣長連任縣長，並在2020年大選中打出漂亮一仗，也創造紀錄讓民進黨能夠在屏東贏得首位山地原住民立法委員，屏東民進黨的所有黨公職，都會感謝許主委這4年的付出。

周春米也特別感謝新任的主任委員羅平道議員，周春米表示，羅平道是黨內非常優秀的議員，個性內斂實在，問政、服務的表現也都有目共睹。羅平道出任黨部主委，無論是縣長的選舉，或是縣議員選舉的協調與席次最大化，相信一定能夠團結全黨，繳出亮眼成績單。

周春米也說，初選中難免有競爭，但這些對話促成的火花與進步，都會是「屏東向前」的養分。相信「屏東隊」一定能夠團結打造屏東「希望城市」，讓屏東繼續向前。

民進黨屏東縣黨部主委交接，縣議員羅平道接任致詞。（民進黨屏東縣黨部提供）

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