拚屏東首位女縣長 周春米：延續潘孟安優良政績

周春米盼延續過往優良政績，展現更好的屏東。（民進黨提供）

2022/06/01 10:14

〔記者陳政宇／台北報導〕「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，昨（31）日釋出立法委員周春米的專訪，將代表民主進步黨角逐屏東縣長的周春米，是民進黨首次在屏東縣提名的女性縣長被提名人，在現任屏東縣長潘孟安的執政下，屏東的施政成績屢獲肯定，周春米盼延續優良基礎，帶領屏東加速前進。

法官出身的周春米，曾在立法院為質詢過程遭受波及、辱罵的議事人員叫屈、拍桌抗議。周春米強調，立法委員必須要捍衛議事人員的中立性，保護議事人員的獨立性，不能仗著自己有免責權，就在立法院羞辱議事人員。

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談及過往在司法界的資歷，周春米認為法律不僅是實務經驗的累積，也是陪伴當事人經歷訴訟過程的修復和療癒。周春米說，自己過去在立委服務處、地方黨部擔任法律顧問協助地方事務，在擔任不分區立委之後，仍不忘發揮自己司法專業的專長，協助爭地方所需。

周春米分享過去協助「八八風災」罹難者家屬訴訟的過程，周春米表示，利用自己的法律專業去提供保障和支持，是她的使命，同時也認為專業和地方結合的經驗，帶給她不同於過去當法官、律師的人生意義，從司法界跨足政壇，再到服務地方的經歷，也鼓舞了屏東地方司法界的後輩。

對於過去屏東交通、醫療資源上的不足，周春米說，過去南北交通路網的斷鏈，侷限了屏東地方的發展，爭取高鐵南延的過程受過很多質疑，但交通平權是政府的責任。將在今年完工啟用的屏東榮總，也將改善過去屏東人，必須跨縣市就醫的困境，周春米認為，透過中央和地方的合作，補足人民生活的平權，是屏東得以向前的基礎。

談及自己喜歡的屏東在地美食，周春米透露，她最愛的是屏東的小吃。她回憶兒時爸爸騎著腳踏車載她去吃小吃的回憶，特別是肉圓，不放甜醬的炸肉圓，就是周春米的家鄉味。被問及「香菜大戰」時，周春米強調：「我都把香菜拿起來」。

對於自己能夠在潘孟安的優異成績下，獲得黨內的肯定與支持，周春米坦言自己很幸運、也很榮幸，周春米認為，屏東這幾年都在跟時間賽跑，讓大家看見不一樣的屏東。自己也將依循既有的方向，加速帶領屏東前進。

將代表民進黨參選屏東縣長的周春米，有望成為屏東第一位女性縣長，周春米對此表示，每個世代的政治人物，都有各自不同的使命，地方的婦女政策，如：減輕婦女家庭照顧的壓力、提高婦女經濟生產力等，都會是她的首要責任。周春米說，自己有法律人的犀利，同時也有女性的堅毅，希望自己的作為，能帶給地方女性鼓勵、培育更多的地方女性人才，同時延續過往優良政績、展現更好的屏東。

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