立院國民黨團疑確診大量黑數 轟陳時中蓋牌不作為

國民黨立法院黨團6日召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，總召曾銘宗（右二）主持、書記長萬美玲（左二）、首席副書記長李德維（左一）、副書記長謝衣鳯（右一）出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2022/06/06 11:45

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會質疑，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診黑數多，有「蓋牌」疑慮﹔國民黨立委批評，指揮中心指揮官陳時中不改善檢驗量能不足的問題，放任黑數擴大而不作為，應回歸真相進行調查，還家屬公道。

立院國民黨團今召開記者會控從疫情去年開始，確診死亡存在黑數，有「蓋牌」疑慮。國民黨團書記長萬美玲認為，大量黑數來自PCR檢測量能不足，連陳時中都坦承確診率和染疫率不一致，明知黑數存在，卻沒有看到有任何作為，是防疫工作上應有的態度嗎？

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國民黨立委謝衣鳯指出，經濟學人用總死亡人數減掉前5年平均數來計算疫情造成的死亡人數，根據她計算，2021年總死亡人數是18萬3732人，而從2016年到2020年，5年平均數是17萬3177人，兩數據間增加1萬0555人，與指揮中心去年公布的8百多人確診死亡有極大差距，「是不是死亡黑數蓋牌？」

謝衣鳯質疑，其中增加的1萬555人是因為確診黑數沒有受到良好的醫療照顧，甚至不知道自己染疫而造成死亡，指揮中心政策錯誤，讓急重症因醫療效率不彰來不急就醫而過世，指揮中心應說明清楚。

謝衣鳯也提到，從今年1月到5月30日，有5475人中重症，有1402人死亡，中重症致死率25.6%；到了6月初，1到6月中重症已經達到7285人，有2086人死亡，中重症致死率提高到28.6%，致死率幾天內就增加3%，說好的要跟病毒共存、重症減災在哪？

立院國民黨團首席副書記長李德維說，指揮中心去年不讓民眾自行使用快篩，造成年兩年台灣死亡人數跟火化數與之前有顯著差距，希望官僚殺人的情況不要再出現，指揮中心應負責任找出黑數。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，陳時中承認有黑數，存在黑數的原因在於檢驗能量不足及無症狀者非常多，無症狀者多的情況可以理解，但檢驗量能不足卻不改善，放任黑數擴大，會造成疫情蔓延擴張，陳時中應該出來說明清楚。

曾銘宗表示，超額死亡問題讓人懷疑官方有「蓋牌」的疑慮，政府應該正視超額死亡的問題，回歸真相，進行調查，還給家屬和死者公道，不要讓超額死亡的人死得不明不白。

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