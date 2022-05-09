續轟高登買快篩弊端多 國民黨告發陳時中瀆職圖利

國民黨團今早批衛福部「以疫謀財」並前往台北地檢署按鈴告發衛生福利部長陳時中涉嫌圖利及瀆職。（記者錢利忠攝）

2022/05/09 11:26

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團認高登環球公司武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑採購案是弊案，更爆高登環球公司沒有加入新北市相關的醫材商同業公會，違反醫療器材管理法，國民黨今到北檢控告中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中涉嫌瀆職、圖利。

國民黨團今召開記者會，持續質疑高登環球公司採購快篩試劑爭議。國民黨團書記長李德維砲轟，高登環球弊端多，卻只看到陳時中不斷爲廠商背書保證，甚至執政黨也跳出來辯護，讓人懷疑是不是有相關利益。

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國民黨立委葉毓蘭批評，特別條例給予疫情指揮官無上全力，並通過特別預算，希望指揮官帶領台灣人民渡過疫情，沒想到絕對權力絕對腐化，從口罩、用藥、疫苗、快篩都出問題，都令人起疑，讓人質疑有人大發國難財，希望司法不辜負全民所託，重拾對司法的信任。

國民黨立委林思銘批評，高登環球過去信用不佳，為何衛福部、指揮中心還信任高登？為何要刻意扶植高登？這就是特定圖利廠商的案子，刻意要使高登獲利，只有透過檢調才能查清楚，是否相關人員涉及弊案。

林思銘也表示，高登環球董事長劉緯澤有出示韓國原廠授權提供快篩試劑的授權書，授權書內容為何？是否真正授權高登採購？必須透過檢調查明﹔國民黨團將到台北地檢署正式告發陳時中瀆職、圖利，希望檢調調查，絕不容許有人趁疫情發國難財。

國民黨立委鄭正鈐也提到，高端環球去年8月5日申請成為衛福部許可的22家能進口快篩試劑的廠商之一，根據衛福部食藥署5月針對醫療器材商的講習資料，不管醫材製造、販賣，依據醫療器材管理法第13條規定，應加入工業團體法或商業團體法規定的同業公會。

鄭正鈐說，高登環球應該在去年就該加入新北市相關醫材商同業公會，但根據資料，高登環球並沒有加入新北市相關同業公會，這樣的瑕疵，在去年的尋商過程中就明顯發生，讓人質疑指揮中心是不是想藉疫情緊繃暗渡陳倉什麼事？

鄭正鈐質疑，提供國人充足快篩試劑是要與病毒共存的基本條件，但試劑不夠時，政府推給在野黨，想透過混亂，讓不合規定的廠商進口大量快篩試劑，其中肯定有人謀不臧，衛福部和指揮中心要清楚說明。

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