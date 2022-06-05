議長之邀獨缺張善政引聯想 羅智強：自己是受邀人、沒談選舉

議長之邀獨缺張善政引聯想，前台北市議員羅智強表示，自己是受邀人，沒有談選舉。（記者李容萍攝）

2022/06/05 12:52

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨通過徵召前行政院長張善政「空降」參選桃園市長，引起地方黨內人士不滿，也讓已表態爭取提名的前台北市議員羅智強、在地立委呂玉玲錯愕，桃園市議長邱奕勝昨（4）日晚間邀集呂玉玲、羅智強、立委魯明哲及多位議員們餐敘，獨缺黨中央提名的市長人選張善政。羅智強今日受訪對此表示，他感謝邱奕勝邀請，他是受邀人，昨天只是大家一起交流，吃好吃的花生糖，行銷中壢名產，沒有談選舉。

媒體今天也追問羅智強先在臉書抨擊朱立倫「失格、失信、失能」說法，羅表示，他已不想再與朱對話，與朱對話已沒有任何意義，但他對張善政仍懷抱信任、信心，才會願意當烏鴉說話，希望張善政能體察真正的桃園民情，張如果願意陪他行腳祈福走10天，就會知道程序正義非常重要。

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邱奕勝昨晚在個人臉書粉專PO文，提到「深耕，從在地美食文化開始」，還與呂玉玲、羅智強、魯明哲及市議員朱珍瑤、涂權吉、梁為超、徐其萬等人共同推薦中壢在地老牌新珍香花生酥糖，說明這家位於中壢熱鬧的中平商店，是間開業超過50年以上的名產老店，所生產花生酥糖則是那種咬下去「酥、香、脆、爽」的感覺，吃起來不甜不膩，口齒留香，值得推薦到中壢的朋友品嚐美食、伴手禮的最佳選擇。

桃園市議長邱奕勝（左4）邀羅智強（右4）、呂玉玲（左3）及魯明哲（右3）餐敘，卻獨缺市長參選人張善政。（取材邱奕勝臉書）

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