民眾黨紀念六四 痛批民進黨網軍側翼壓制言論

台灣民眾黨紀念六四天安門33週年，話鋒一轉痛批民進黨政府打壓言論自由。（取自台灣民眾黨臉書）

2022/06/04 15:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕今天是六四事件33週年，台灣民眾黨今透過臉書表示，這場悲劇中國不可能提起，在香港悼念也日益維艱，唯有台灣能自由討論、用各種方式紀念六四。然而，在台灣近年凡事必須依循著民進黨政府所詮釋的「台灣價值」，加上網軍側翼壓制言論，政府機器動輒偵辦約談，寒蟬效應之下，人民再難暢所欲言。

民眾黨表示，今天是六四事件33週年，這場爭取民主自由的近代史悲劇，中國不可能提起，在香港集會悼念也日益維艱，唯有台灣能自由討論、用各種方式紀念六四，自由與民主的空氣，每一分鐘都彌足珍貴，我們必將捍衛台灣民主，期許世代共容共融共榮。

請繼續往下閱讀...

民眾黨指出，中國近年民主氛圍持續倒退，今年適逢中共二十大、習近平準備三連任國家主席，儘管中國內部有隱隱不滿的聲音，但相關資訊很快就「被消失」，個人權力集中和國家專制習氣必定更加惡化。

話鋒一轉，民眾黨批評，在台灣這片土地上，我們一向引以為傲自由民主，在近年卻也感覺越來越難發聲。凡事必須依循著民進黨政府所詮釋的「台灣價值」，一旦有異音，就被認定是不實假消息，猶有甚者，扣上認知作戰、勾串境外勢力大帽子。網軍側翼壓制言論，政府機器動輒偵辦約談，寒蟬效應之下，人民再難暢所欲言。

民眾黨強調，今天我們紀念六四、我們珍惜民主。民主是人民應有權利，也是執政者自信的展現，唯有正視歷史，警醒自我才可能真正進步。無論任何個人或政黨，都不該為一黨、一己之私、為鞏固權力永續，去扼殺人民權利。保障人民真正免於恐懼，才是紀念六四的真諦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法