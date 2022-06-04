國民黨要組大咖助選團、發言人群 7月成軍

國民黨規劃中央助選團以及選舉發言人群於7月成軍。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/06/04 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年九合一選舉，國民黨規劃中央助選團以及選舉發言人群於7月成軍，其中的中央助選團將以黨內大咖或要角人物為主，發言人群則以民代、中青世代為班底。

此外，由於今年九合一選舉要一併舉辦18歲公民權修憲複決投票，國民黨青年事務委員會配合成立「18歲公民權修憲複決推動小組」，要在今年選舉中宣傳18歲公民權，該小組日前開會討論決定行動方案，包括透過各縣市議會黨團，就18歲公民權議題質詢地方縣市長以及青年相關事務的局處首長，同時暑假期間要在全台各地成立工作坊，結合許多藍營青年參選人，一起推動18歲公民權議題，並規劃召開數波記者會，邀請不同世代的縣市長、議員參選人一起參加，宣示國民黨支持公民權下修到18歲的立場。

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在國民黨主席朱立倫的號召下，國民黨40歲以下年輕黨員比例已有明顯增加，為了爭取年輕票源認同，國民黨要在今年選戰中強化青年參與的角色，規劃籌組一支青年助選團，透過許多創意企劃，在各縣市輔選。

有關選舉文宣方面，國民黨文傳會也在積極推動中，除了做為藍軍今年選舉品牌的主視覺印象LOGO已經確定，並正接洽外包廠商設計文創小物，包括防疫系列的酒精噴霧等小物，還有一些強調未來感、前瞻感與科技感，符合年輕人口味的小物，黨內人士指出，今年選舉的文宣品將很有潮牌的感覺，相當有個性，外界可以拭目以待。

此外，國民黨近年選舉都有推出的「幹話王撲克牌」，這次也要重出江湖，文傳會將推出第三彈的新版本，素材一樣來自於綠營黨政要員，內容將包括防疫、缺電、缺蛋等話題，像行政院長蘇貞昌最近說要究辦網路流傳「很多孩子走了」，就是熱門的幹話素材。

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