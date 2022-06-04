台日關係逐年增溫 泉裕泰曝心內話：定會挽手並肩繼續邁向下一個50年

「日本台灣交流協會」，今日上午公布年度限定的「日台友情」Logo・主視覺50週年版本。（擷自臉書）

2022/06/04 10:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年是日本與中國建交50年，但雙方關係日趨緊張，反觀台灣與日本這50年的關係有長足進步，並逐年增溫。同樣成立已50年的「日本台灣交流協會」，今日上午公布年度限定的「日台友情」Logo・主視覺50週年版本。期盼日台更友好、友情更加深。日本駐台代表泉裕泰也發表感言說，無論未來的世界如何變化，日台定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨的50年。

另外，日本去年6月4日運送首批疫苗贈送台灣，為當時升高的本土疫情給予極大的幫助，也讓台灣民眾感念在心。今年六四前夕，「日本台灣交流協會」也湧入台灣民主贈送的花籃，表達深深的謝意。

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回顧台日這50年的關係，泉裕泰透過官網發表「心裡話」。他說，日本台灣交流協會於1972年12月1日以「交流協會」為名成立；台灣方面則是成立「亞東關係協會」，兩者皆是為維持日台間實務層級之交流關係的窗口機關。這50年，其實並非都無往不利，但許多台灣朋友為維持、發展日台關係盡心竭力。尤其特別要感謝，當年即使抱著一言難盡的心情，仍然在前所未有的挑戰之中促進成立兩會而努力的台灣前輩們。

他說，細數這50年讓日台關係能持續維持的關鍵正是強而有力的經濟交流。台灣作為亞洲四小龍的優等生讓經濟得以迅速發展，日台間日益發展的經濟關係也讓留學生、人與人的來往交流隨之增加。奮力勇闖二十世紀並引領這個時代的資深前輩們，正是將日台關係推動至如今模樣的巨輪。

泉裕泰指出，經濟發展接著推動台灣漸漸開始邁向民主化，於1996年舉行了第一次總統直選。美國《新聞週刊》盛讚李登輝前總統「民主先生」，他與日本知名作家司馬遼太郎的對話紀錄《台灣紀行》，向日本人民傳遞了台灣充滿活力的民主氣息。

他並說，誰也沒想到，同在地震帶的日本跟台灣，會因為大自然的挑戰而成為更堅定的朋友。1999年9月21日凌晨，台灣發生921大地震重創了中部地區，對阪神大地震造成的創傷仍記憶猶新的日本，在地震發生的第一時間就派遣了緊急救難隊來台，來自日本國內的善款也不斷湧入台灣。當時，日本民眾的目的僅僅是想要援助面臨困境的好鄰居，但是台灣朋友們，竟對此事如此銘記於心。

泉裕泰說，到了2000年，台灣經歷首次的政黨輪替。那一年，金城武先生與已故藝人志村健先生一邊大啖台灣美食一邊說著「日本和台灣真的很近啊」的廣告畫面，成為了日本家喻戶曉的話題，也讓時髦且活潑的哈台族與日俱增。

他還說，2005年開始，台灣民眾無需辦理簽證即能赴日觀光，為日後彼此頻繁有如「走灶腳」的「日台通」們打下了深厚的基礎。訪日旅客的激增，讓日本各地的基層交流日漸熱絡，能夠深刻理解並熱愛日本當地文化、歷史等的台灣遊客，也越來越受日本當地民眾歡迎，進而促使台日間相互承認駕駛執照。此外，進入了二十一世紀後，日台間陸續簽署了多項協議，使得彼此間的關係日趨緊密。

此外，泉裕泰說，2011年3月11日，發生了東日本大地震。在日本面臨前所未有的困難時，許多台灣朋友如自家事般為日本憂心並伸出援手，之後更是寸步不離地與我們一同祈願災區早日恢復昔日面貌。身旁有這樣一位值得信賴且遭遇困難時會不假思索相助的友人，讓我們從中得到了寬慰與救贖。

泉裕泰表示，2017年，交流協會正式更名為「日本台灣交流協會」，亞東關係協會也更名為「臺灣日本關係協會」，為日台關係揭開了嶄新的篇章。現在的日本，媒體和網路每天都可以看到與台灣相關的話題。2019年日台往來人數、日本來台畢業旅行團數等甚至創下了歷史新高。雖然之後因為疫情的肆虐，讓雙方的往來交流得暫時停止，但也正因為有疫情的考驗，我們又更加確定誰是真正的好朋友。同時，日本親眼目睹台灣在這場戰疫中，猶能團結一心守護自己家園，也讓我們從台灣的身上得到了不少啟發。

泉裕泰提到，2021年，東日本大地震迎來了10週年，載著「友情疫苗」的紅鶴也數次於天際翱翔。我們想盡可能地向在艱難中時常陪伴左右的台灣回報恩情，而台灣也全心全意地接受了來自日本的心意。更讓人難忘的是這年東京奧運賽場上，日本數次與台灣互相分享站在頒獎台上的喜悅。

泉裕泰最後總結說，日本與台灣在歷經歡笑與淚水的50個年頭後，如今已發展成世所罕見的深厚友情及信賴。此種關係正是日台間每一顆自然且堅定的善意所凝聚成的結晶，尤其是台灣每位民眾無論多麼艱辛也會邁步向前，並不斷地向我們展現「國際好夥伴」的姿態讓這一顆顆閃亮的結晶更加耀眼。我相信，無論未來的世界如何變化，日台定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨的50年。我們期待今後能偕同重要的海島厝邊－台灣再度敞開門扉，共創更加閃耀的下半世紀及未來。

回顧台日這50年的關係，泉裕泰透過官網發表「心裡話」。（擷自臉書）

日本駐台代表泉裕泰。（資料照）

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