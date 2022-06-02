台日情誼彌堅 屏東縣議會與日本東京都足立區議會締友好聯盟

屏東縣議會台日友好議員聯盟李香蘭議員（前排左一）代表簽署合作備忘錄。（屏縣府提供）

2022/06/02 17:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情也不能阻擋國際交流！「屏東縣議會台日友好議員聯盟」與「日台友好促進足立區議會議員連盟」，今天（2日）於屏東縣政府越洋視訊舉辦簽署合作備忘錄儀式，「屏東縣議會台日友好議員聯盟」會長李香蘭議員與「日台友好促進足立區議會議員連盟」會長瀬沼剛議員透過視訊簽署，未來雙方將在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，並盼疫情結束後能進行實際訪問，強化兩城市間的情感。

2020年初全球爆發疫情，當年5月日本東京都確診人數急速攀升，導致醫療物資匱乏。屏東縣長潘孟安得知後立即決定伸出援手，指示縣府團隊募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭的行為，不僅令東京都足立區備受感動，促成雙方議會間友誼的橋樑，也在日後收到溫暖的回饋。

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2021年3月時中國禁止台灣鳳梨輸入，日台友好促進足立區議會議員連盟瀬沼剛會長即號召議員發起採購台灣鳳梨活動，見證了堅定的台日情誼。

屏東縣議員李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此議會成立了「台日友好議員聯盟」，和日本各城市議會間進行交流。藉由屏東捐贈物資到東京都足立區，進而和當地議員連盟進行了數次視訊交流，彼此分享了當地觀光、文化及農業等，讓當地議員更加認識台灣屏東，並希望未來能互相拜會，強化彼此議會間的感情。

日本東京都足立區瀬沼剛議員表示，在之前的視訊會議上，有提到希望能早日與屏東縣議會締結雙方友好交流協定，沒想到能在短短一個半月內能達成，也期待足立區和屏東縣持續進行友好交流。

日本足立區位於東京都23區之一，位於東京都北部，轄內包含東京武道館、東京藝術中心等知名藝文場所，並以百年歷史的「足立煙火」著名。屏東縣政府表示，疫情雖然讓全球發展停滯，但國際互助情誼更見珍貴，屏東與足立區經由捐贈防疫物資開啟彼此間交流，在疫情瞬息萬變，希望透過屏東的力量讓「世界好好」，也讓國際看見「屏東好好」。

「屏東縣議會台日友好議員聯盟」與「日台友好促進足立區議會議員連盟」合影。（屏縣府提供）

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