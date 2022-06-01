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    日本當前法律難支援台灣 他發現日參議員選舉「出現改變」

    日本夜景。（法新社）

    日本夜景。（法新社）

    2022/06/01 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕《日本經濟新聞》民調顯示，有9成受訪者認為，日本需要為台海可能發生衝突做準備，對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，按照日本法律，很難像是波蘭對烏克蘭那樣，對台提供支援，不過他也觀察到，日本7月將舉行參議員選舉，以自民黨為首的幾個政黨，都把修改相關法律放入政見。

    矢板明夫在臉書撰文表示，他接觸的大部份日本人都認為，日本是東北亞最大的民主國家，又和台灣在歷史上有千絲萬縷的關係，應該在保衛台灣一事上做出一定貢獻，但從俄烏戰爭的案例來看，烏克蘭的鄰國波蘭，在收容難民、經濟和軍事各方面，都向烏克蘭提供支援，然而日本很多保守派人士認為，按照當前法律，日本很難做到像波蘭那樣支援台灣。

    不過矢板明夫觀察到，今年7月日本將舉行參議員選舉，以自民黨為首的幾個政黨，都把修改相關法律放進了他們的政見之中。

    矢板明夫認為，這些年的日台關係，主要是靠民間力量在推動，關鍵在於日本311大地震時，台灣民眾對日捐款的熱情，感動全體日本國民，最近兩年日本贈送台灣疫苗後，台灣企業和團體聯名在日本報紙刊登感謝廣告，雙方互動也更加親密。

    矢板明夫盼望，希望日本新聞的這次民調結果，能為日本政府挺台起到推波助瀾的作用。

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