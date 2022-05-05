日自民黨青年局國會議員來訪 朱立倫：期許持續強化台日友好

國民黨主席朱立倫會見日本自民黨青年局國會議員訪團 ，期許持續強化台日友好。（國民黨提供）

2022/05/05 20:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（5）日於中央黨部會見日本自民黨青年局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員及日本青年會議所幹部等一行，訪團在日本台灣交流協會副代表橫地晃的陪同下，與朱立倫就台日交流各項議題交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

朱立倫強調，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，不論是經貿、文化、農業、醫療、科技、觀光等領域均持續穩定交流，台日之間在面對突如其來的災情例如大地震，都相互盡其所能給對方援助與溫暖，尤其在新冠疫情爆發起初，日本更是第一個幫助台灣的國家，希望未來能進一步強化合作夥伴關係，共同為兩國人民謀福祉，國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼。

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國民黨指出，今日原定由日本自民黨青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員率團會見，但因小倉於訪團中屬有成員確診的組別，因此改由鈴木憲和等屬未確診的組別成員進行會見。

朱立倫除對訪團確診成員表達殷切關心，並預祝早日康復，也期盼未來有機會到日本訪問時，能與小倉將信及未能到場的訪團成員見面。

朱立倫表示，他知曉訪團曾赴畢生為台日關係努力不懈的前總統李登輝墓前悼念，並稱國民黨與自民黨友好關係源遠流長，很多黨內前輩與日本好朋友的緣分就是從自民黨青年局開始，期許未來本黨青年世代的國會議員或市議員都能有機會訪日交流，將這份情誼世代傳承。

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